Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | tutti i risultati e i podi di martedì 20 febbraio

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali Pyeongchang 2018 : Tessa Virtue e Scott Moir tornano all’oro olimpico! Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron si fermano a meno di un punto : Prosegue, sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena, il programma del Pattinaggio di figura ai Giochi Olimpici invernali di Pyeongchang 2018. Questo martedì abbiamo visto all’opera le coppie della danza impegnate nella free dance, al termine della quale sono state assegnate le medaglie. Già campioni olimpici a Vancouver 2010, i canadesi Tessa Virtue e Scott Moir sono riusciti a confermarsi dopo aver già stabilito il primato mondiale della danza ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la canadese Cassie Sharpe si prende l’oro nell’Halfpipe : Era la grande favorita, soprattutto dopo le qualifiche, doveva aveva messo in mostra uno stato di forma eccezionale, e Cassie Sharpe non ha tradito. La canadese va a prendersi la medaglia d’oro per quanto riguarda l’Halfpipe nel Freestyle alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang: il punteggio valido è quello di 95.80, ottenuto nella seconda run, dove ha fatto esaltare il pubblico presente al Phoenix Park. Spettacolare sui salti, ...

Sci alpino - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Ramona Siebenhofer si aggiudica la terza prova di discesa. Terza Nadia Fanchini : Terza ed ultima prova di discesa libera femminile per quanto riguarda lo sci alpino sul pendio di Jeongseon: domani si assegneranno le medaglie alle Olimpiadi di PyeongChang. A guidare la classifica è l’austriaca Ramona Siebenhofer: gran prova dell’atleta scesa con il pettorale numero 18, abile soprattutto nella parte centrale, dove ha guadagnato praticamente su tutte le avversarie. Il tempo di 1:40.67 è utile soprattutto per farle ...

Curling - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Svezia troppo forte - l’Italia si arrende 7-3 : Rispettato il pronostico nella terzultima sessione del Round Robin delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang per quanto riguarda il Curling maschile: impegnata la nazionale italiana, che è stata sconfitta dalla grande favorita per la medaglia d’oro, la Svezia, per 7-3. Match davvero durissimo per Mosaner e compagni, che hanno dovuto subire sempre e comunque la grande classe degli scandinavi guidati dallo skip Niklas Edin. Nella tarda ...

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati live - medagliere - programma e italiani (oggi 20 febbraio) : Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 01:13:00 GMT)

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 20 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 (20 FEBBRAIO) L’Italia si gioca carte preziose nella giornata di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno diversi gli azzurri in gara che potranno dire la loro in ottica medaglie: la staffetta femminile di short track e la staffetta mista di biathlon ci potrebbero fare sognare, attenzione ad Anna Cappellini e Luca Lanotte nella ...

Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : tutte le gare di oggi (martedì 20 febbraio) e gli italiani in gara. Programma - orari e tv. Come vederle in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 (20 febbraio) oggi martedì 20 febbraio si assegnano cinque titoli alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si entra nel vivo della seconda settimana di gare, verranno assegnati cinque titoli. Show assicurato con la free dance, poi sotto con le staffette di biathlon e di short, grande chiusura con la combinata nordica dal trampolino lungo. L’Italia sogna ...

Freestyle - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : David Wise il favorito nell’halfpipe - si parte con le qualifiche : Domani si disputeranno le qualifiche dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 27 atleti in gara per i 12 posti a disposizione in finale. Il pronostico pende ancora una volta dalla parte di David Wise, Campione Olimpico in carica che vuole confermarsi sul gradino più alto del podio. Lo statunitense in stagione ha duellato a lungo con il connazionale Alex Ferreira che infatti lo precede nella classifica di Coppa ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Alina Zagitova fermata per test antidoping durante un allenamento. Scoppia la polemica : Alina Zagitova è la Campionessa d’Europa di Pattinaggio artistico e, insieme a Evgenia Medvedeva, è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 15enne russa oggi si stava allenando sul ghiaccio sudcoreano in vista del programma libero in programma domani notte ma, dopo pochi minuti, è stata fermata da un ispettore della Wada (agenzia mondiale antidoping) che l’ha ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta mista. L’Italia punta su Wierer e Windisch : Tutto pronto per la prima staffetta di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta mista, che quattro ani fa aveva visto l’Italia salire sul terzo gradino del podio. In questa occasione la formazione azzurra sarà composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, che chiuderà la gara in quarta frazione. Di seguito vi presentiamo la startlist della gara, ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri - sfida alla coppia inglese per la top 10 : Nella short dance andata in scena questa notte gli atleti azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono classificati in undicesima posizione con 68.16 punti, suddivisi in 34.19 (tecnico) e 34.19 (componenti del programma). La coppia allenata da Barbara Fusar Poli è stata protagonista di un programma solido macchiato da un errore sulla sequenza di twizzles, elemento con cui hanno perso l’ormai consolidato livello 4 guadagnando solo ...

Biathlon - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le chiavi della staffetta mista. L’Italia punta sulla precisione : si lotta per le medaglie! : Una gara molto particolare, divisa in due ma in cui è fondamentale trovare la giusta amalgama all’interno della squadra. Domani alle ore 12.15 andrà in scena la staffetta mista di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il format è quello che negli anni abbiamo imparato a conoscere: le prime due frazioni, da 6 chilometri ciascuna, saranno percorse da due donne, mentre le ultime due vedranno protagonisti gli uomini, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutte le date e gli orari. Il programma completo : Carolina Kostner è pronta per fare il suo ritorno sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante, dopo essersi esibita nel team event, è attesissima nell’individuale: l’azzurra è in piena lotta per il podio, vuole provare a replicare il bronzo di Sochi 2014 e ha Tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Se Medvedeva e Zagitova sono le super favorite per le prime due posizioni, ...