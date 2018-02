Olimpiadi invernali 2018 Pyeongchang Risultati live | medagliere | programma e italiani

Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : tutti gli italiani in gara oggi (martedì 20 febbraio). Programma - orari e tv. Come vedere gli azzurri in Diretta Streaming : CLICCA QUI PER LA Diretta LIVE DELLE Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 (20 FEBBRAIO) L’Italia si gioca carte preziose nella giornata di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Saranno diversi gli azzurri in gara che potranno dire la loro in ottica medaglie: la staffetta femminile di short track e la staffetta mista di biathlon ci potrebbero fare sognare, attenzione ad Anna Cappellini e Luca Lanotte nella ...

Freestyle - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : David Wise il favorito nell’halfpipe - si parte con le qualifiche : Domani si disputeranno le qualifiche dell’halfpipe maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: 27 atleti in gara per i 12 posti a disposizione in finale. Il pronostico pende ancora una volta dalla parte di David Wise, Campione Olimpico in carica che vuole confermarsi sul gradino più alto del podio. Lo statunitense in stagione ha duellato a lungo con il connazionale Alex Ferreira che infatti lo precede nella classifica di Coppa ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Alina Zagitova fermata per test antidoping durante un allenamento. Scoppia la polemica : Alina Zagitova è la Campionessa d’Europa di Pattinaggio artistico e, insieme a Evgenia Medvedeva, è la grande favorita per la conquista della medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La 15enne russa oggi si stava allenando sul ghiaccio sudcoreano in vista del programma libero in programma domani notte ma, dopo pochi minuti, è stata fermata da un ispettore della Wada (agenzia mondiale antidoping) che l’ha ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la startlist della staffetta mista. L’Italia punta su Wierer e Windisch : Tutto pronto per la prima staffetta di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Domani, alle 12.15, prenderà il via la staffetta mista, che quattro ani fa aveva visto l’Italia salire sul terzo gradino del podio. In questa occasione la formazione azzurra sarà composta da Lisa Vittozzi, Dorothea Wierer, Lukas Hofer e Dominik Windisch, che chiuderà la gara in quarta frazione. Di seguito vi presentiamo la startlist della gara, ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : Charlène Guignard e Marco Fabbri - sfida alla coppia inglese per la top 10 : Nella short dance andata in scena questa notte gli atleti azzurri Charlène Guignard e Marco Fabbri si sono classificati in undicesima posizione con 68.16 punti, suddivisi in 34.19 (tecnico) e 34.19 (componenti del programma). La coppia allenata da Barbara Fusar Poli è stata protagonista di un programma solido macchiato da un errore sulla sequenza di twizzles, elemento con cui hanno perso l’ormai consolidato livello 4 guadagnando solo ...

Biathlon - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : le chiavi della staffetta mista. L’Italia punta sulla precisione : si lotta per le medaglie! : Una gara molto particolare, divisa in due ma in cui è fondamentale trovare la giusta amalgama all’interno della squadra. Domani alle ore 12.15 andrà in scena la staffetta mista di Biathlon valida per le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il format è quello che negli anni abbiamo imparato a conoscere: le prime due frazioni, da 6 chilometri ciascuna, saranno percorse da due donne, mentre le ultime due vedranno protagonisti gli uomini, ...

Pattinaggio artistico - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando gareggia Carolina Kostner? Tutte le date e gli orari. Il programma completo : Carolina Kostner è pronta per fare il suo ritorno sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La nostra Musa Danzante, dopo essersi esibita nel team event, è attesissima nell’individuale: l’azzurra è in piena lotta per il podio, vuole provare a replicare il bronzo di Sochi 2014 e ha Tutte le carte in regola per riuscire nell’impresa. Se Medvedeva e Zagitova sono le super favorite per le prime due posizioni, ...

Pattinaggio di figura - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano gli azzurri nel programma libero della danza? Programma - orari e tv : Nella notte italiana di martedì 20 febbraio si disputerà il Programma libero di danza alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sul ghiaccio sudcoreano si assegnano le medaglie e l’Italia vuole sognare in grande con Anna Cappellini e Luca Lanotte: gli azzurri sono quinti dopo il corto a un solo punto dal podio, la medaglia è davvero possibile. La nostra coppia si esibirà alle 04.40 italiane sfidando i fratelli Shibutani, ...

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la finale sarà Canada-Stati Uniti. Data - programma - orario e tv : Il match sarà trasmesso in diretta tv su Eurosport 2 HD e in streaming su Eurosport Player , servizio visibile anche ai clienti di Tim Vision . Il programma Giovedì 22 febbraio ore 13.10 italiane ...

Si assegneranno tre medaglie d'oro, e altrettante d'argento e di bronzo: vedremo italiani in gara nel salto con gli sci e nel pattinaggio di velocità

Hockey ghiaccio femminile - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : la finale sarà Canada-Stati Uniti. Data - programma - orario e tv : La finale del torneo femminile di Hockey su ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 sarà Canada-Stati Uniti. Nessuna sorpresa: erano le due favoritissime della vigilia e non hanno tradito le attese, mostrando soprattutto in semifinale tutta la loro superiorità. Le due squadre ripeteranno la finale così come già successo nelle ultime due edizioni, quando ha trionfato il Canada (oro da Salt Lake City 2002). Nel girone c’è già ...

Short track - Olimpiadi invernali PyeongChang 2018 : l’Italia sfide le potenze mondiali. La staffetta azzurra a caccia del podio olimpico : Domani l’Italia dello Short track si gioca una medaglia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. In programma, infatti, c’è la finale della staffetta femminile e le azzurre proveranno a tornare sul podio olimpico, dopo esserci salite quattro anni fa a Sochi. Servirà davvero la gara perfetta al quartetto italiano che si troverà di fronte il meglio che lo Short track mondiale al femminile può mettere in mostra: Corea del Sud, Cina ...