“Nordcorea pronta a cyberattacco”

(Di martedì 20 febbraio 2018) Tokyo, 20 feb. (AdnKronos/Washington Post) – La Corea del Nord èper sferrare un nuovo cyberattacco. A far scattare l’allarme è un rapporto diffuso da FireEye, società di cybersecurity con base in California. Il report accende i riflettori sull’attività condotta recentemente dai ‘cyberwarriors’ di Pyongyang, che hanno sfruttato nuove falle nella rete per azioni di spionaggio. Non è azzardato, secondo FireEye, ipotizzare che tale passo costituisca la base per nuovi attacchi su larga scala.L’arsenale a disposizione della Corea del Nord è rilevante: non bisogna, infatti, farsi ingannare dalla generale arretratezza tecnologica della popolazione. “La nostra preoccupazione è che tutto questo potrebbe essere utilizzato per un attacco distruttivo e non per una classica missione di spionaggio, che tra l’altro la Corea del Nord attua ...