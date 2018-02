“Non riesco più a smettere” L’incredibile trasformazione di questa bellissima ragazza

caffeinamagazine

(Di martedì 20 febbraio 2018) Una, con capelli biondi e uno sguardo magnetico capace di far perdere la testa a chiunque. E che però viveva nell’ossessione di voler sembrare qualcos’altro, qualcun altro. Al punto da arrivare a spendere oltre mille euro al mese per una serie di ritocchini, trucchi e interventi, così da assomigliare a una “Barbie umana”, espressione tanto abusata quanto azzeccata in casi come questo. Lei, Gabriela Jirackova di 18 anni originaria di Praga, in Repubblica Ceca, spiega sulle pagine del Sun che soltanto in questo modo riesce a sentirsi davvero bene con sé stessa. Tutto è iniziato quando aveva soltanto 16 anni: i primi passi verso i suoi obiettivili ha mossi iniziando a indossare delle lunghe extension, make-up permanente e dei riempitivi per le labbra. Gabriela colleziona da sempre Barbie, delle quali custodisce gelosamente ...