“No dai | non è possibile” Il segreto della donna che ha fatto impazzire il web Le sue

(Di martedì 20 febbraio 2018) Tutti la scambiano una moe d’altronde è difficile pensare il contrario quando ci si trova di fronte a certe forme da urlo, un corpo di quelli capaci di far perdere la testa a qualsiasi uomo. E invece lei non solo non lavora nel mondomoda ma è anche, udite udite, felicemente nonna. Sì, avete capito bene: la persona che vedete in foto si chiama Zaklina Berrido Pisano, viene da Belgrado e può già dirsi felice di avere dei nipotini a rallegrare la sua vita. Ha 49 anni, è mamma di Jana, una29enne che ha due bambini di 6 e 4 anni, diventati ormai la sua ragione di vita. Di sicuro non rispecchia la convenzionale immaginenonnina con occhiali da vista e capelli bianchi, mostrandosi invece sexy e bellissima al punto da confondere puntualmente le idee di chi la conosce. Gli utenti del web non potevano che soprannominarla la nonna più sexy dei social e, a ...