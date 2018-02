Nintendo | i titoli tripla A e quelli indie hanno la stessa importanza

Da Marzo sconti su titoli Switch con le monete Nintendo : Nintendo annuncia ufficialmente che a partire da Marzo, i videogiocatori potranno spendere le monete d’oro accumulate con l’acquisto di titoli e DLC per ricevere sconti per giochi Switch e 3DS tramite eShop. Giochi Switch e 3DS scontati con le monete Quest’oggi vogliamo darvi una lieta notizia, comunicata da Nintendo stessa tramite il sito web ufficiale del servizio. Nel 2016 fu lanciato My Nintendo, il nuovo servizio di ...

Nintendo ha le idee chiare : sviluppare titoli per Switch che possano piacere a giocatori di ogni età : A quanto pare Nintendo ha le idee molto chiare sul futuro dell'apprezzatissimo Switch: se poco fa la compagnia ha parlato di un supporto per la console che andrà oltre i normali 5 o 6 anni del ciclo vitale, ecco che arrivano le interessanti dichiarazioni di Shinya Takahashi.Come segnala Nintendoenthusiast, Takahashi ha ribadito quale sia l'obiettivo di Nintendo: sviluppare titoli per Switch che possano piacere a giocatori di ogni ...

Nella classifica dei 10 titoli più venduti su Amazon nel 2017 compaiono ben 7 giochi di Nintendo : Il 2017 si è appena concluso e anche Amazon.com ha stilato la propria classifica dei titoli più venduti nel corso dell'anno passato. Dando uno sguardo alla top 10 comparsa in rete, e riportata da Nintendoeverything, si nota un dato molto interessante.Infatti Nella lista dei 10 giochi più venduti ci sono ben 7 titoli Nintendo, distribuiti tra le varie piattaforme della Grande N. In prima posizione troviamo l'apprezzato Super Mario Odyssey, ...

Nintendo : manutenzione in programma per domani per i titoli di Animal Crossing e Pokemon : Per la giornata di domani Nintendo ha pensato bene di programmare una manutenzione dei server di diversi titoli per 3DS, riporta Nintendoeverything.Animal Crossing: New Leaf - Welcome amiibo e Pokemon Sole e Luna e UltraSole e UltraLuna saranno oggetto della manutenzione dei server, per cui potrebberso essere riscontrati eventuali problemi di connessione nelle date riportate.Il programma di manutenzione è il seguente:Read more…

Nintendo : ecco quali sono stati i titoli per Switch più venduti nel 2017 : Il 2017 è stato sicuramente un anno molto importante per Nintendo, nel mese di marzo l'apprezzatissimo Switch è finalmente arrivato nei negozi e, sin dal lancio, sono stati registrati importanti numeri per la console ibrida della grande N.In occasione di questo finale di anno, Nintendo ha voluto condividere una classifica che stabilisce quale sia stato il titolo per Nintendo Switch più venduto nel 2017. Qui sotto potete dare uno sguardo alla ...