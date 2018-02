Niente più Canone RAI per gli Over 75 [#over75rai] : E’ notizia di poche ora fa, la firma del Decreto da parte del Ministro Carlo Padoan, e del quale si è fatto portavoce il Presidente del Consiglio Gentiloni , dell’aumento della fascia di esenzione del Canone RAI oltre che per il reddito, anche per gli Over 75”. Gli esentati Over 75 passano così da 115.000 a 350.000. Una scelta popolare, per una fascia d’età che vive molto spesso una condizione di solitudine e rimane per molto ...

Fine di un’epoca : Niente più cd dal 2022 : I compact disc non verranno più prodotti. Ha chiuso l’ultima fabbrica negli USA. Sony ha chiuso il celebre stabilimento di Terre

Gentiloni : 'Niente canone Rai per chi ha più di 75 anni' - l'azienda approva : "E' stato firmato da parte del ministro dell'Economia e del ministro dello Sviluppo economico il decreto per l'aumento della fascia di reddito di esenzione del canone RAI per gli over 75". Lo ha detto il presidente del Consiglio, Paolo Gentiloni,...

STUDENTE DA' UN PUNGNO ALLA PROF/ Perché a 15 anni non ci si aspetta più Niente? : In provincia di Forlì, in una scuola media, un ragazzino ha sferrato un pugno a una docente. Di chi è la responsabilità di quanto sta accadendo? PIERLUIGI CASTAGNETO(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 06:08:00 GMT)VIOLENZA A SCUOLA/ Fragili e pieni di rabbia: che differenza c'è tra noi e gli Usa?, di M. VitaliGENITORE PICCHIA PROF DEL FIGLIO/ Chi ha seminato buonismo ora raccoglie video & botte, di G. Lauretano

Kia Ceed - Niente più apostrofo ma tanta tecnologia. E stile – FOTO : E sono tre, con quella appena svelata, le generazioni di Kia Ceed. “Ceed”, rigorosamente senza quel macchinoso apostrofo che era stato affibbiato alla compatta coreana con dna europeo nel 2006. Da allora ne sono state costruite 1,28 milioni, di cui 640 mila della seconda generazione arrivata nel 2012. Ma la nuova Ceed, che Kia ha deciso di svelare in anteprima rispetto al salone di Ginevra del mese prossimo, ha ...

Oggi Niente attivazione con Vodafone - in più il prezzo è fisso : Scade a mezzanotte l’offerta speciale di Vodafone per chi vuole una nuova tariffa Internet e telefono: la promozione è disponibile …

Caro Claudio - Niente sarà più come prima : Claudio Baglioni con Sabrina Impacciatore © US Rai Caro Claudio, l’hai fatta grossa. Credo di non aver mai definito ‘un bel Festival‘ i Sanremo che ho all’attivo nei miei anni di attività. L’ho fatto per Sanremo 2018 e pare sia opinione diffusa. Ma soddisfazione personale (tua) a parte, chissà se tu sia conscio di cosa hai combinato. come ho scritto nella recensione della premiere, è stato un Festival di rottura. ...

GIORNALI/ La vera "Macerata" di un paese che non si fida più di Niente e di nessuno : Manca meno di un mese al voto e nel panorama politico italiano pare regnare il caos: leader e media sparano parole a caso. Sembra un grosso Festival di Sanremo. GIANLUIGI DA ROLD(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 06:01:00 GMT)VERSO IL VOTO/ Il "paese normale" e la legge del Gattopardo, di D. MarchettiSCENARIO/ Da Prodi a Berlusconi passando per Di Maio, chi mescola il minestrone impazzito?, di G. Da Rold

Take-Two Interactive parla dell’uscita di Red Dead Redemption 2 - Niente più rinvii? : È tempo di fare ulteriori bilanci per Take-Two Interactive, tra GTA Online e Red Dead Redemption 2: l'ultimo trimestre è stato particolarmente fruttuoso per la compagnia, poiché la modalità Online del quinto capitolo della serie di Grand Theft Auto ha visto nel mese di dicembre il periodo di maggiore attività sin dal lancio su console current gen dal 2015. Dati che esplicano un grandissimo benessere per Take-Two, che ha rassicurato i fan circa ...

Ricordate Igor il Russo? “Ecco cosa fa in carcere” - davvero assurdo. Il killer di Budrio è stato arrestato in Spagna - ma poco dopo di lui non si è saputo più Niente. Tutti i dettagli : Se vi state chiedendo, dopo tutta la vicenda che ha tenuto sulle spine l’Italia intera, che fine abbia fatto Igor il Russo, la risposta è qui. È in carcere, certo. Ma come se la passa, cosa fa? Non esce mai dalla sua cella, neppure durante le due ore d’aria consentite dal suo regime di detenzione, e mai fa né riceve telefonate. Continua insomma a vivere da eremita il criminale serbo Norbert Feher, conosciuto anche come Igor Vaclavic ...

Contanti - assegni e libretti : nuove regole. Da ora cambia tutto. Banca e Poste - Niente sarà più come prima (e ci sono anche sanzioni). Tutte le info utili : Contanti, assegni e libretti: si cambia. L’Associazione Bancaria italiana (Abi) in una nota spiega quali sono le novità, contenute nelle normative contro il riciclaggio e gli ultimi aggiornamenti dell’anno scorso in linea con le misure europee. Ecco a cosa fare attenzione: Limite contante: è vietato trasferire denaro contante o titoli al portatore, ad esempio assegni senza indicazione del beneficiario, tra privati senza ...

Melegatti - Niente più colombe : i dipendenti valutano il fallimento : Nonostante il periodo natalizio sia stato superato grazie al supporto economico offerto dai consumatori, la Melegatti continua a navigare in acque piuttosto torbide e agitate, che stanno creando seri problemi a livello economico sia ai lavoratori che all'azienda stessa. I sindacati hanno di fatti ampliato il periodo in cui verrà applicata la CIG (cassa integrazione guadagni) ai dipendenti per ulteriori 13 settimane, ma anche in questo caso vi è ...

Nanga Parbat - l’alpinista sopravvissuta Elisabeth Revol racconta per la prima volta : “In cima Tomek mi ha detto ‘non vedo più Niente'” : Nanga Parbat. La nona montagna più alta della terra. La “montagna del destino” di Reinhold Messner, che lì ha perso suo fratello Günther. Ottomilacentoventicinque metri, che a scriverlo in parola rende anche più forte l’idea di grandezza. Ed è lì che Tomek Mackiewicz ha perso la vita lo scorso 27 gennaio, tentando di raggiungere la vetta insieme a Elisabeth Revol. Ora, l’alpinista sopravvissuta racconta quanto successo ...

Formula 1 - Niente più ombrelline dal 2018 : Non crediamo che tale pratica sia appropriata o pertinente alla Formula 1 e ai suoi fan, vecchi e nuovi, in tutto il mondo". La decisione di rinunciare alle 'ombrelline' sarà estesa anche agli altri ...