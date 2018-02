Napoli | terza puntata dell’inchiesta rifiuti Il politico | “Dammi 50mila euro e la

Serie A - risultati 21^ giornata e classifica (21 gennaio). Napoli allunga in testa - Lazio terza dopo il 5-1 al Chievo - tripletta Quagliarella : La Serie A 2018 di calcio è tornata dopo la pausa invernale con la 21° giornata. Il Napoli ha sconfitto l’Atalanta nel lunch match e ha allungato in testa alla classifica: la vittoria per 1-0, maturata a Bergamo grazie alla rete di Mertens al 65′, rilancia i partenopei in vetta con quattro punti di vantaggio sulla Juventus che domani sera affronterà il Genoa. In attesa del big match di questa sera tra Inter e Lazio e ...

Napoli - nuova aggressione di una baby gang - terza in pochi giorni : Un gruppo di minorenni ha picchiato e rapinato due studenti di 15 e 14 anni. Un fenomeno preoccupante che ha assunto i toni di un vero e proprio allarme sociale

Napoli - abbattuto e vandalizzato per la terza volta l'albero di Natale. "Ora basta - mettiamo cancelli nella galleria Umberto I" : E' stato preso di mira anche la scorsa notte l'albero di Natale allestito in galleria Umberto I di Napoli su iniziativa del consigliere regionale campano dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, e dei titolari del Gran Caffè Gambrinus. l'albero è stato trovato questa mattina abbattuto e danneggiato in più parti. E' il terzo episodio vandalico dal giorno dell'allestimento, il 21 dicembre; nel primo caso, appena 24 ore dopo il ...

