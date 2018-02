Napoli | rifiuti e corruzione | si dimette   il presidente della Sma Campania

Rifiuti Napoli - Di Maio : ‘Sembra Gomorra Da Renzi - Gentiloni e Meloni solo silenzio’ : “È allucinante. Sembra di vedere Gomorra, ma a differenza della serie qui devono vincere i buoni! Non devono passarla liscia!”. Sono le parole con cui Luigi Di Maio ha commentato su Facebook il terzo video dell’inchiesta di Fanpage, in cui l’ex boss e “agente provocatore” Nunzio Perrella incontra Biagio Iacolare, presidente del Cda di SMA Campania, e il suo mediatore, Mario “Rory” Oliviero, ex presidente del ...

INCHIESTA RIFIUTI Napoli/ Vincenzo De Luca querela Di Maio : video Fanpage con scambio ‘mazzette’ : INCHIESTA RIFIUTI a NAPOLI, Vincenzo De Luca querela Di Maio: ultime notizie, Fanpage lancia il terzo video con "la consegna delle mazzette per gli appalti dell'azienda amica"(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 18:05:00 GMT)

Napoli - terza puntata dell’inchiesta rifiuti. Il politico : “Dammi 50mila euro e la Regione ti darà il contratto”. E Fanpage filma la consegna della valigetta (con dentro cartacce) : La terza puntata dell’inchiesta di Fanpage sullo smaltimento illecito dei rifiuti tocca i massimi livelli della Sma, società regionale che si occupa proprio del ciclo dell’immondizia. Dopo l’incontro con l’amministratore Di Domenico (“Ci dobbiamo saziare tutti” dice il manager) e quello con Roberto De Luca (figlio del governatore regionale, che dopo la diffusione del video ha rassegnato le proprie dimissioni ...

Napoli - inchiesta rifiuti. Orfini : “Agente provocatore? Per me non è una buona idea” : “L’agente provocatore? Personalmente non credo sia uno strumento utile, penso sia molto pericoloso e discutibile. Lo ha detto anche Cantone, ci sono altri strumenti e bisognerebbe tenere alto sempre il confine su queste cose ma ovviamente ne discuteremo. Su De Luca c’è una inchiesta della magistratura, De Luca jr si è dimesso da assessore e ora vedremo gli sviluppi. Sul governatore, ogni volta che si parla di lui c’è ...

Rifiuti Napoli - Cantone smentisce De Luca : “Non ci occupiamo della Sma. Le nostre ispezioni girate in procura” : L’inchiesta del sito Fanpage sul sistema della gestione dei Rifiuti in Campania? “Non avrei mai pensato che certi metodi di smaltimento illegale dei Rifiuti continuassero, forse sono stato ingenuo, ma vedere il filmato in cui un delinquente criminale afferma di smaltire i fanghi buttandoli nelle fogne, mi ha colpito molto”. Parola di Raffaele Cantone, presidente dell’autorità Anticorruzione che così commenta l’inchiesta ...

Caso rifiuti a Napoli - De Luca contro tutti : Grasso si vergogni : Pietro Grasso annuncia una manifestazione a Napoli «per il primato della politica pulita», e scatena le ire del governatore Vincenzo De Luca: «C'è da vergognarsi, finto...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : 'Vergognoso pseudogiornalismo' : Grasso: "Non rispondo a provocazioni" - "Non ci interessano le vicende personali su cui indaga la magistratura. Non risponderò alle provocazioni e alle sfide a duello sul terreno del moralismo. Saremo ...

Inchiesta rifiuti Napoli - De Luca : “Vergognoso pseudogiornalismo” : Inchiesta rifiuti Napoli, De Luca: “Vergognoso pseudogiornalismo” L’Inchiesta di Fanpage ha messo sotto accusa il figlio Roberto Continua a leggere L'articolo Inchiesta rifiuti Napoli, De Luca: “Vergognoso pseudogiornalismo” sembra essere il primo su NewsGo.

De Luca - inchiesta rifiuti Napoli/ Video - Governatore : “vergogna Fanpage - aggressione camorristica” : Dimissioni Roberto De Luca, inchiesta rifiuti a Napoli: ultime notizie, aggressione giornalista Fanpage al comizio Pd. Il Governatore, "contro di noi azione camorristica e falsa" (Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 17:00:00 GMT)

Caso rifiuti a Napoli - De Luca : 'Giornalismo? No - vergogna' : 'In queste ore assistiamo a una campagna di aggressione mediatica e pseudogiornalismo contro di noi alla vigilia di una campagna elettorale delicata, una operazione camorristica e squadristica che ...

Napoli - presunte tangenti sui rifiuti. De Luca jr si dimette da Assessore : Una vicenda oscura. Roberto De Luca indagato per corruzione dalla Procura di Napoli sceglie la presentazione nella sua città dei candidati Pd alle elezioni politiche, per attaccare la video inchiesta ...

Caso rifiuti a Napoli - chat e 900 ore di video sotto la lente : verifiche sul ruolo dell'ex assessore : Ci sono novecento ore di filmati divisi in sette lunghi video realizzati dalla testata giornalistica Fanpage, da questa mattina, nel mirino degli inquirenti della procura di Napoli. Ed il rischio...

Inchiesta rifiuti Napoli - Meloni : “Passariello? Cacciato se colpevole”. Crosetto e La Russa : “Passariello chi?” : “Sono cose che non fanno mai piacere. Cercheremo di valutare la posizione di Luciano Passariello quando avremo tutti gli elementi”, dice Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia. “Non ho gli elementi per giudicarlo, speriamo di avere qualche elemento di più anche nelle prossime ore per poter fare chiarezza. Se dovesse essere eletto e poi condannato, chiederei le sue dimissioni” “Passariello? E chi ...

Napoli - inchiesta appalti rifiuti. Roberto De Luca si dimette : “Provocazione vergognosa. Non voglio fornire alibi” : “Ho ricevuto attestati di stima e solidarietà, anche da tanti avversari politici, dopo la vicenda oscura in cui sono stato coinvolto. E’ chiaro a tutti che è stata messa in piedi una provocazione vergognosa. Ma non intendo offrire alibi a nessuno, né pretesti per operazioni di aggressione politica. Quindi rimetto il mio mandato di assessore al Comune di Salerno”. Così Roberto De Luca ha annunciato le dimissioni prendendo la ...