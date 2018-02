Napoli | l’agente di Jorginho ‘spaventa’ gli azzurri e la… Sampdoria

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Calciomercato Napoli - parla l’agente di Milic : gli ultimi aggiornamenti : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a lavorare per l’acquisto dello svincolato Milic. Negli ultimi giorni la dirigenza del club partenopeo ha accelerato per l’ex Fiorentina, visto il nuovo infortunio riportato da Ghoulam che dovrebbe rientrare a metà aprile. Intercettato dai microfoni di ‘Radio Kiss Kiss Napoli’, l’agente del’esterno mancino ha dichiarato: “Il Napoli? Non fatemi dire nulla, ...

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

Napoli-Lipsia - l’agente di Hamsik : “Marek può giocare. L’obiettivo è lo scudetto ma…” : La sfida tra Napoli e Lipsia si avvicina, tra poche ore si scende in campo. Dopo le dichiarazioni di Sarri in conferenza, anche Martin Petras, agente del capitano degli azzurri Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Crc informando delle condizioni del suo assistito e facendo il punto sul match di stasera. Ecco le sue dichiarazioni: […] L'articolo Napoli-Lipsia, l’agente di Hamsik: “Marek può giocare. L’obiettivo è ...

L’agente di Jorginho : “A breve parleremo del rinnovo con il Napoli” : Sarri non può far a meno di lui: Jorginho è diventato insostituibile per l’allenatore del Napoli. Contro la Lazio l’italo-brasiliano ha disputato una delle sue migliori partite in maglia azzurra e così il suo agente, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho portato fortuna a Jorginho. Lui ha fatto molto […] L'articolo L’agente di Jorginho: “A breve parleremo del rinnovo ...

L’agente di Jorginho : “A breve parleremo del rinnovo con il Napoli” : Sarri non può far a meno di lui: Jorginho è diventato insostituibile per l’allenatore del Napoli. Contro la Lazio l’italo-brasiliano ha disputato una delle sue migliori partite in maglia azzurra e così il suo agente, Joao Santos, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Crc: “Ho portato fortuna a Jorginho. Lui ha fatto molto […] L'articolo L’agente di Jorginho: “A breve parleremo del rinnovo ...

Calciomercato Napoli - già deciso un rinforzo in difesa per la prossima stagione : parla l’agente : Calciomercato Napoli – Il Napoli sta dispustando una stagione straordinaria. Il sogno scudetto prende sempre pù forma. I partenopei sono reduci dal successo con la Lazio e si preparano per l’impegno di Europa League con il Lipsia. Nel frattempo si lavora già per il Calciomercato estivo con il reparto difensivo che potrà contare su un nuovo rinforzo: a giugno è previsto il rientro alla base di Sebastiano Luperto. A svelarlo è ...

Immobile - l’agente : “Ciro è stato vicino a vestire la maglia del Napoli” : Sabato sera, allo Stadio San Paolo, si giocherà il big match tra Napoli e Lazio. Una partita importante per la corsa scudetto dato che anche la Juventus affronterà in questo turno un avversario complicato come la Fiorentina. Ai microfoni di “Radio CRC”, ha parlato Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, che ha analizzato il match tra azzurri e biancocelesti ed […] L'articolo Immobile, l’agente: “Ciro è stato vicino ...

Immobile - l’agente : “Ciro è stato vicino a vestire la maglia del Napoli” : Sabato sera, allo Stadio San Paolo, si giocherà il big match tra Napoli e Lazio. Una partita importante per la corsa scudetto dato che anche la Juventus affronterà in questo turno un avversario complicato come la Fiorentina. Ai microfoni di “Radio CRC”, ha parlato Marco Sommella, agente di Ciro Immobile, che ha analizzato il match tra azzurri e biancocelesti ed […] L'articolo Immobile, l’agente: “Ciro è stato vicino ...

L’agente di Koulibaly conferma il momento d’oro del suo assistito e spera nello scudetto del Napoli : “Il presunto fallo di mano di Koulibaly contro il Bologna è un episodio che può succedere. Ci sono arbitri che lo ritengono da punire ed altri che lasciano correre”. Parla così il procuratore di Kalidou Koulibaly, Bruno Satin, a Radio CRC e poi aggiunge: “Bisogna soppesare diverse variabili, ma le polemiche su quanto accaduto sono […] L'articolo L’agente di Koulibaly conferma il momento d’oro del suo assistito e spera nello ...

Napoli - l’agente di Sarri sbotta su Twitter : “ecco la verità sul calciomercato” : “Che c’è di nuovo? Chiede Twitter se decidi di scrivere… te lo dico io: niente! Sono 2 anni e mezzo che dico che Sarri non chiede giocatori ma ruoli e relative caratteristiche! Chi dice il contrario è in malafede”. L’agente di Maurizio Sarri, Alessandro Pellegrini, ha sbottato sui social dopo le tante chiacchiere nate attorno al calciomercato del Napoli. A detta dell’agente, il tecnico partenopeo non avrebbe ...

Younes - l’agente : “Ha firmato col Napoli - ADL lo ha chiamato” : Il tedesco Amin Younes (24) ha completato con successo le visite mediche a Roma per formalizzare il suo passaggio al Napoli nei giorni scorsi. Tutto era stato svolto in maniera brillante ed il club azzurro aveva raggiunto un accordo con l’Ajax sulla base di 5 milioni di euro per completare il passaggio del talentuoso esterno […] L'articolo Younes, l’agente: “Ha firmato col Napoli, ADL lo ha chiamato” proviene da ...

Younes - l’agente : “Ha firmato col Napoli - ADL lo ha chiamato” : Il tedesco Amin Younes (24) ha completato con successo le visite mediche a Roma per formalizzare il suo passaggio al Napoli nei giorni scorsi. Tutto era stato svolto in maniera brillante ed il club azzurro aveva raggiunto un accordo con l’Ajax sulla base di 5 milioni di euro per completare il passaggio del talentuoso esterno […] L'articolo Younes, l’agente: “Ha firmato col Napoli, ADL lo ha chiamato” proviene da ...