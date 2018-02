Napoli | ecco Milic per la fascia sinistra | visite mediche e poi firma fino a giugno

Calciomercato Napoli - ecco Milic : in arrivo per le visite mediche : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a guidare il campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo in campionato contro la Spal, ancora un punto di vantaggio e duello che si preannuncia fino alla fine. Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un pesante stop, quello del terzino Ghoulam, per questo motivo gli azzurri hanno subito deciso di correre ai ripari, è fatta infatti per ...

Comune di Napoli - ecco il piano per fare cassa : in vendita circoli Tennis e Posillipo : La parola d'ordine è vendere perché la leva principale per finanziare le rate del piano di rientro dal debito approvato dal Consiglio comunale è questa. L'unica per fare soldi subito. A seguire un ...

Juventus - Higuain torna a parlare del Napoli : “ecco cosa penso…” : Continua il duello per la vittoria del campionato tra Juventus e Napoli, la squadra di Massimiliano Allegri è reduce dalla successo contro il Torino nel derby, stesso risultato per gli uomini di Sarri contro la Spal. Nell’ultima giornata infortunio per l’attaccante Higuain, il Pipita nelle ultime ore è tornato a parlare del Napoli e dell’esperienza in azzurro nel corso della docuserie ‘First Team’, dedicata alla Juventus e ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : può essere una soluzione importante per Sarri : Calciomercato Napoli – Il Napoli ha vinto con il minimo sforzo contro la Spal, la squadra di Maurizio Sarri guida ancora la classifica con un punto di vantaggio sulla Juventus. L’allenatore azzurro negli ultimi giorni ha dovuto fare i conti con una tegola pesantissima, il nuovo infortunio dell’esterno Ghoulam. Il Napoli ha deciso di correte subito ai ripari, come anticipato da CalcioWeb ha valutato l’arrivo di Siqueira, ...

Spal - Gazzoli : 'Napoli su Meret? Ecco la verità' : Andrea Gazzoli , direttore generale della Spal , ha risposto ai microfoni di Premium Sport alle voci su un possibile passaggio del portiere Alex Meret al Napoli : 'No, non è arrivata nessuna richiesta da parte di Giuntioli. Alex è un grande portiere, ha bisogno di tempo ed è giusto ...

Napoli-Spal - ecco i canali Sky e Mediaset su cui seguire la partita : La partita sarà visibile anche in streaming attraverso SkyGo per gli abbonati Sky, e su Premium Play per gli abbonati Premium. All'andata Hamsik e compagni si imposero per 3-2 allo stadio Paolo Mazza,...

Fiorentina - Chiesa spaventa i tifosi : “Inter e Napoli su di me? Ecco cosa posso dire” : Federico Chiesa è stato protagonista di una lunga intervista rilasciata ai microfoni de ‘Il Corriere dello Sport’. L’esterno della Fiorentina ha commentato i rumors sul suo futuro, con Inter e Napoli che stanno monitorando la situazione, spaventando i tifosi viola: “Restare a vita alla Fiorentina? Questo non lo so perché penso veramente solo all’allenamento, alla partita di domenica, e questo è il mio unico ...

Napoli - clamorose novità dal dottor De Nicola : “Milik è pronto - ecco perchè non gioca” : Il Napoli deve fare i conti on gli infortuni di Milik e Ghoulam, il dottore responsabile dello staff medico, Alfonso De Nicola, ha parlato ai microfoni di Radio Punto Zero e ha dato importanti indicazioni: “Credo che Milik sia pronto già da un po’ di tempo. Ma essere pronti fisicamente non significa esserlo moralmente e mentalmente. Dopo il primo infortunio Milik ha avuto un recupero lampo, ma quando si è rotto l’altro ginocchio son ...

Europa League - Lazio - Milan - Napoli e Atalanta in campo stasera : ecco le quote William Hill : Dopo la Champions, questa sera va in scena la Europa League: ecco le quote William Hill per le partite di Lazio, Napoli, Milan e Atalanta LaPresse/Mauro Locatelli Tre delle quattro squadre italiane ...

Europa League 2018 : iniziano i sedicesimi. Milan e Atalanta in campo alle 19 - Napoli e Lazio alle 21.05. Ecco le partite : Mertens Dopo la due giorni di Champions, riparte anche la Uefa Europa League con l’andata dei sedicesimi di finale. Insieme a Milan, Lazio e Atalanta, si aggiunge nel tabellone il Napoli dopo l’eliminazione dall’ex Coppa dei Campioni. Il programma delle italiane si apre con rossoneri e nerazzurri impegnati alle 19.00, mentre alle 21.05 tocca a biancocelesti e azzurri. Ecco dove seguire tutte le partite, trasmette in esclusiva ...

Europa League - Lazio - Napoli - Atalanta e Milan in campo : ecco la partita in chiaro : Non solo la Champions League, giovedì in campo l’Europa League per l’andata dei sedicesimi di finale, quattro le italiane presenti, Lazio, Napoli, Atalanta e Milan. In Champions League la partita che verrà trasmessa in chiaro sarà quella della Roma, adesso è arrivata la decisione anche per l’Europa League. La partita tra Steaua Bucarest e Lazio sarà trasmessa anche da Tv8, con calcio d’inizio alle 21.05 di giovedì 16 ...

Napoli - Hamsik sostituto all’intervallo : ecco il motivo : Nella serata di ieri è andata in scena una gara spettacolare, quella tra Napoli e Lazio, netto successo per la squadra di Maurizio Sarri, gli azzurri tornano in vetta e sorpassano nuovamente la Juventus. Il Napoli deve fare i conti con qualche infortunio di troppo, Sarri già costretto a dover rinunciare a Ghoulam mentre nella gara contro la Lazio all’intervallo è stato costretto ad uscire Hamsik, al suo posto Zielinski. Secondo le ultime ...

Napoli-Lazio streaming - ecco dove guardare la diretta della partita : Napoli-Lazio streaming – Continua il programma valido per la 24^ giornata di Serie A, in campo Napoli e Lazio che chiuderanno questo sabato di campionato dopo gli anticipi Spal-Milan e Crotone-Atalanta. I partenopei dovranno rispondere alla Juventus per riprendersi la vetta della classifica, al San Paolo però arriverà una Lazio desiderosa di invertire il trend negativo che ha visto i biancocelesti incappare in due sconfitte ...