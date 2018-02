Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto. Gabriella - 6 anni : "I capelli cresceranno più forti" : Nadia Toffa cittadina onoraria di Taranto. Il Consiglio comunale di Taranto, convocato questa mattina per la seduta del «question time», ha approvato all'unanimità la mozione...

Scoop : “Una new entry a Le Iene - arriva ‘lei'”. No - non lo immaginate nemmeno. Bella - giovane e di talento - l’abbiamo conosciuta anni fa in tv. E ora - dicono - è pronta alla nuova sfida nel programma di Nadia Toffa - Ilary Blasi e tutti gli altri : Le Iene: c’è una new entry. A lanciare lo Scoop è Dagospia, che annuncia un nuovo arrivo nella popolare trasmissione ideata da Davide Parenti che, negli anni, ha visto sfilare moltissimi volti noti del mondo dello spettacolo. Ma stavolta l’avventura professionale della ‘novellina’ in questione non riguarda il palco, sul quale si danno il cambio Ilary Blasi e Teo Mammuccari e Nadia Toffa, Andrea Agresti e Matteo ...

Elena Santarelli a Nadia Toffa : 'Mio figlio non si arrende' : Dopo la toccante rivelazione di Nadia Toffa, fatta durante l'ultima puntata de "le Iene" al pubblico di Italia 1, durante la quale la giornalista ha raccontato la sua lotta contro un cancro, ha deciso di parlare ai suoi fan anche Elena Santarelli. La bionda soubrette romana ha rivelato che sta attraversando lo stesso problema con suo figlio Giacomo. L'attrice ha raccontato che il suo primogenito, nato dalla storia con l’ex calciatore Bernardo ...

Nadia Toffa di nuovo sul campo : il primo servizio è sull’ecosostenibilità : Nadia Toffa di nuovo sul campo: il primo servizio è sull’ecosostenibilità Piccoli accorgimenti che possono aiutare a inquinare meno e vivere più felici Continua a leggere L'articolo Nadia Toffa di nuovo sul campo: il primo servizio è sull’ecosostenibilità sembra essere il primo su NewsGo.

Come inquinare meno senza stravolgere la propria vita - il primo servizio di Nadia Toffa dopo la malattia : Lo aveva promesso appena tornata in trasmissione: 'Mi occuperò ancora di temi che mi stanno molto a cuore, Come l'ambiente e l'ecologia'. E così è stato: ecco il primo servizio di Nadia Toffa per 'Le ...

Nadia Toffa - primo servizio dopo la malattia : 'Come inquinare meno senza stravolgere la propria vita' : Lo aveva promesso appena tornata in trasmissione: 'Mi occuperò ancora di temi che mi stanno molto a cuore, come l'ambiente e l'ecologia'. E così è stato: ecco il primo servizio di Nadia Toffa per 'Le ...

Nadia Toffa in tv dopo il cancro/ Video - vuole normalità? Le Iene la prendono subito in giro... : Nadia Toffa torna anche questa sera alla guida de Le Iene su Italia Uno. dopo l'ammissione di aver avuto un cancro, altri volti della tv hanno fatto la stessa rivelazione(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 22:00:00 GMT)

Le Iene – Terza puntata del 18 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa - Nicola Savino - Giulio Golia - Matteo Viviani - Andrea Agresti. : In prima serata su Italia1 sono tornate le Iene. Come ormai tradizione degli ultimi anni ancora due appuntamenti settimanali alla domenica e stavolta al mercoledì. Stasera va in onda la Terza puntata, la seconda della domenica. I conduttori Alla domenica il programma è condotto da Nicola Savino, Nadia Toffa, Matteo Viviani e Giulio Golia, mentre […] L'articolo Le Iene – Terza puntata del 18 febbraio 2018 – Con Nadia Toffa, Nicola Savino, ...

Le Iene Show - anticipazioni : polveri sottili con Nadia Toffa - Don Euro e intervista a Sfera Ebbasta : Parlando di mezzi televisivi, intervistato da Rolling Stone Italia il rapper aveva confidato: "Non ho la Tv, guardo solo roba in streaming. Le mie serie preferite sono Gomorra e Suburra: fanno un ...

“Fate schifo!”. Isola dei Famosi - Nadia Rinaldi contro i naufraghi. Parole di fuoco davanti alle telecamere di Silvia Toffanin. Nel mirino dell’attrice loro quattro : Se la situazione in Honduras è calda, in Italia è a dir poco rovente. Non bastava la lite tra Francesco Monte e Eva Henger ad agitare gli animi, adesso a puntare il dito è Nadia Rinaldi, l’attrice che, proprio con Monte fu protagonista di un’animata discussione. Durante la sua intervista a Verissimo ha parlato della sua esperienza nel reality e di fatto ha puntato il dito contro un gruppetto di naufraghi facendo accuse precise: ...

POLVERE SOTTILI IN PIANURA PADANA/ Nadia Toffa torna in sella : primo servizio dopo la malattia (Le Iene Show) : Polveri SOTTILI in PIANURA PADANA, Nadia Toffa torna in sella. Stasera il suo nuovo servizio dopo lo stop forzato per i suoi problemi di salute. (Le Iene Show)(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 12:55:00 GMT)

Le Iene Show - 18 febbraio con Nadia Toffa e Nicola Savino : caso rimborsi - altri nomi dei 5 Stelle : Il programma può essere seguito in live streaming con pc, tablet, smartphone su Mediaset on Demand . Le Iene Show: anticipazioni del 18 febbraio La scorsa settimana ha fatto emozionare il ritorno di ...

Nadia Toffa in tv dopo il cancro/ Sabrina Scampini : “mi ha colpita - avrei voluto abbracciarla” (Le Iene) : Nadia Toffa torna anche questa sera alla guida de Le Iene su Italia Uno. dopo l'ammissione di aver avuto un cancro, altri volti della tv hanno fatto la stessa rivelazione(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 10:40:00 GMT)

LE IENE SHOW/ Anticipazioni - le polveri sottili con Nadia Toffa e don Euro con Nina Palmieri (18 febbraio) : Le IENE SHOW, oggi 18 febbraio 2018: nella puntata di oggi del programma di Italia Uno le inchieste di Nadia Toffa sull'inquinamento e Nina Palmieri su don Euro(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 07:10:00 GMT)