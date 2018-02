Nadal | non penso a tornare n 1 del mondo

Tennis - torna Nadal : 'Non lotterò per tornare il numero uno' : Giocherò finchè avrò le motivazioni - ha concluso 'Rafa' - e questo sport sarà sinonimo di soddisfazione personale. Ora lo è '. , In collaborazione con Italpress, .

AUSTRALIAN OPEN 2018 / Diretta : Nadal - ritiro e frustrazione. "Non è andata come volevo - tornerò" : Diretta AUSTRALIAN OPEN 2018: info streaming video e tv, Nadal si ritira all'inizio del quinto set ed è Cilic a volare in semifinale. Dimitrov eliminato da Edmund, fuori anche la Svitolina(Pubblicato il Tue, 23 Jan 2018 19:20:00 GMT)

Australian Open 2018 - Rafael Nadal : “Non so dove mi sono infortunato - farò degli esami. Troppi infortuni - i piani alti devono pensarci…” : Rafael Nadal si è ritirato dagli Australian Open a causa di problemi fisici riscontrati nel corso del quarto set. Lo spagnolo, avanti 2-1, ha perso le forze e ha subito il gioco di Marin Cilic decidendo poi di alzare bandiera bianca nel quinto set. Queste le dichiarazioni che il mancino di Manacor ha rilasciato al termine della partita: “Ho cominciato a sentirmi stanco nel terzo set, stavo giocando normalmente, senza particolari problemi. ...

Rafael Nadal : 'Non esistono match facili. A febbraio niente Davis' : Ai quarti martedì il numero uno del mondo troverà Marin Cilic, che ha battuto Pablo Carreno Busta in quattro set. ' Sono molto contento per come ho giocato tutti e quattro i match finora - ha detto ...

Australian Open 2018 - Rafael Nadal : “Non ho sbagliato nulla - che caldo a Melbourne. Non sarà facile con Dzumhur” : Rafael Nadal si è sbarazzato dell’argentino Mayer e si è qualificato al terzo turno degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. Tutto davvero facile per il numero 1 del mondo che ha così dichiarato al termine dell’incontro: “Ho giocato bene in generale contro un avversario che è piuttosto scomodo. Non ho sbagliato quasi nulla, ho finito la partita con solo 10 errori forzati, pochi in 2 ore e 38 ...

Australian Open 2018 : il tabellone maschile. Strada in discesa per Nadal. Per Federer non c’è solo Djokovic. Quante insidie per Dimitrov : Al termine del sorteggio del tabellone maschile degli Australian Open sicuramente il più felice di tutti sarà stata Rafa Nadal. Mai come in questa edizione c’erano tanti ostacoli e pericoli, ma il maiorchino li ha praticamente evitati tutti. La sensazione è quella che il numero uno del mondo abbia davvero la Strada spianata addirittura fino alla semifinale, quando sul suo cammino dovrebbe incrociare il bulgaro Grigor Dimitrov, vincitore ...