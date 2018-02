Morbillo | Oms | ‘Nel 2017 in Europa 400% di casi in più rispetto ad anno precedente’

Dati Oms - nel 2017 in Europa +400% casi Morbillo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia swissinfo IT swissinfo.ch Unitevi alla nostra pagina Facebook in italiano SDA-ATS ...

Morbillo - allarme Oms : nel 2017 in Europa i casi sono aumentati del 400% - 35 le vittime : Secondo gli esperti, sono 15 i Paesi teatro delle epidemie più consistenti: i primi tre in classifica sono stati Romania, Italia e Ucraina. In Europa nel 2017 il Morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315, il 400% in più rispetto all'anno precedente

Salute - OMS : boom di casi di Morbillo in Europa nel 2017 - l’Italia tra i 3 Paesi più colpiti : In occasione dell’incontro tra i Ministri della Salute europei in Montenegro, l’ufficio europeo dell’Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che nel 2017 il morbillo ha ucciso 35 persone e ne ha colpite 21.315 (il 400% in più rispetto al 2016, quando si era registrato un record al ribasso con 5273 casi. Quindici i Paesi più colpiti delle epidemie: ai primi 3 posti Romania, Italia e Ucraina. L'articolo Salute, OMS: ...