Morbillo | nel 2017 in Europa casi +400% di casi rispetto all’anno precedente

Morbillo : in Europa quadruplicano i casi nel 2017 rispetto al 2016 : (foto: CDC via Getty Images) Più di 21mila casi nel 2017 e 35 decessi, contro soltanto circa 5mila casi nel 2016: questi sono i dati, relativi all’Europa, del Morbillo, la cui incidenza, nell’anno appena trascorso, è aumentata del 400% rispetto all’anno precedente. E l’Italia – questa volta purtroppo – è in prima fila, con circa 5mila casi (un rischio messo in evidenza anche dagli Stati Uniti), seconda solo alla Romania, ...

Vaccini : Asp Palermo - Morbillo e varicella in aumento del 63 - 10% nel 2017 : Palermo, 1 feb. (AdnKronos) - "Sono state complessivamente 480mila le vaccinazioni effettuate nel 2017 dall'Asp di Palermo con un aumento di quelle obbligatorie del 33,80%. Ancora più significativo è stato l’aumento delle vaccinazioni per morbillo, rosolia, parotite e varicella: siamo passati dalle

Nel 2017 in Italia ci sono stati 4.991 casi di Morbillo - erano stati 862 nel 2016 : L’Istituto superiore di Sanità (ISS) ha diffuso nuovi dati sui casi di morbillo registrati tra gennaio e dicembre 2017: in tutto sono stati 4.991, mentre erano stati 862 nei 12 mesi precedenti, con un aumento del 479 per cento. Il 2017 The post Nel 2017 in Italia ci sono stati 4.991 casi di morbillo, erano stati 862 nel 2016 appeared first on Il Post.

Morbillo - 5.000 casi nel 2017 : 6 volte più del 2016 : Nel 2017 ci sono stati in Italia 4.991 casi di Morbillo, quasi sei volte quelli del 2016, con quattro decessi. Lo segnala il bollettino del ministero della Salute, secondo cui nell’anno appena trascorso il nostro paese e’ stato il secondo per numero di casi dopo la Romania. Complicanze si sono registrate nel 35,8% dei casi. “Il 44,8% dei casi – si legge nel bollettino – e’ stato ricoverato e un ulteriore 22% ...

