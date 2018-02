Montalbano si sposa… ma le nozze sono un incubo

tvzap.kataweb

(Di martedì 20 febbraio 2018) Se ne parlava da un bel po’, da quando sulla spiaggia di Punta Secca era comparso un gazebo e una Livia vestita da sposa:si sposa? Sembrava impossibile, ma l’abito e gli ufficiali in alta uniforme erano lì a dimostrare il contrario. Finalmente, con la messa in onda dell’episodio ‘Amore’ de Il commissariosi è svelato il mistero., il matrimonio daLa puntata si apre conin ritardo per il suo matrimonio. Arriva ‘all’altare’ ma sul più bello Mimì Augello in alta uniforme esclama “questo matrimonio non s’ha da fare, Livia la vidi prima io” e rivela che Livia l’ha tradito proprio con lui. Da quest’si sveglia grazie ad un ladruncolo che gli tira delle pietre alla finestra per svegliarlo ‘perché suonare il campanello di prima mattina non gli sembrava ...