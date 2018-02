Ministro degli esteri Ignazio Cassis a Berlino giovedì

Netanyahu mostra il drone abbattuto all'Iran : 'Lo riconoscete? È vostro'. Il Ministro degli Esteri iraniano Zarif replica piccato : Nutrita la rappresentanza tedesca: il ministro degli Esteri Sigmar Gabriel; il titolare del dicastero della Difesa Ursula von der Leyen; dell'Interno Thomas de Maiziere; il ministro dell'Economia ...

Germania - grana per Merkel : Schulz non diventerà Ministro degli Esteri Ora cosa succede : Il leader del partito socialdemocratico, Martin Schulz, ha ufficializzato la rinuncia alla carica nel prossimo governo Merkel, piegandosi alla pressione del suo partito

Macerata - il Ministro Orlando : 'Berlusconi e Salvini sono degli irresponsabili' : Per le loro affermazioni dopo i fatti di Macerata Berlusconi e Salvini 'si qualificano per quello che sono, degli irresponsabili, dare una forma di giustificazione a un comportamento criminale e ...

Germania - c’è accordo sulla grande coalizione : Schulz sarà Ministro degli Esteri : Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: Schulz sarà ministro degli Esteri Alla Spd i ministeri dell’Estero (sarà Martin Schulz), del Lavoro e delle Finanze; alla Cdu di Angela Merkel Economia e Difesa. Questi gli accordi che hanno portato alla formazione della nuova grande coalizione tedesca. Ora manca solo il voto degli iscritti dell’Spd per ufficializzare […] L'articolo Germania, c’è accordo sulla grande coalizione: ...

Prof 'amici' degli studenti - il Ministro Fedeli : “Licenziare chi supera il limite” : “Il confine che esiste nel rapporto tra studente e Professore non deve mai essere sorpassato, altrimenti si rischia di sfociare in affinità o addirittura relazioni. E' totalmente inopportuno e io su questo sono stata molto severa e...

Trump : voglio un dollaro forte. E il Ministro del Tesoro fa retromarcia : è nell'interesse degli Usa : 'Il dollaro diventerà sempre più forte e che, alla fine, quello che voglio vedere è un dollaro forte'. E' quanto ha dichiarato il presidente americano, Donald Trump , in un'intervista concessa a Davos ...

Centrodestra - Salvini : Berlusconi ottimo Ministro degli Esteri : ... ospite a Otto e mezzo su La7, ha spiegato che ' sicuramente farebbe meglio di tutti i predecessori come ministro degli Esteri' perchè 'Berlusconi lo conoscono in tutto il mondo', ha sottolineato &...

Berlusconi : "Salvini? Lo vedo bene Ministro degli Interni" : ''Voglio salvare l'Italia'' dai grillini e ''cambiarla e riorganizzarla'' . ''Non mi piace la politica'', ma come nel '94 ''sono sceso in campo'' contro il 'pericolo comunista', ora ''ho il dovere" di esserci per evitare che il ''Paese finisca nelle mani di una setta pericolosa'', il Movimento ...

Tosi : "Salvini non mi vuole. Maroni? È stato il miglior Ministro degli Interni" : E lei cosa farà? Riparerà nel proporzionale? 'In politica serve un minimo di logica. Il veto è contro chi ha collaborato con i governi del Pd? Allora perché vale solo per Maurizio Lupi, Enrico ...

Dai vaccini al caso Stamina : il bilancio degli ultimi 5 anni del Ministro Lorenzin : Dai vaccini al caso Stamina: il ministro della Salute Beatrice Lorenzin ha fatto un bilancio dei suoi 5 anni da ministro della Salute nel corso del suo intervento come ospite su Rai 1 a ‘Settegiorni’. “Il piano nazionale vaccini è stata sicuramente una delle cose più qualificanti di questi anni di governo e l’obbligatoretà è stata una decisione non semplice. Perché negli anni precedenti abbiamo prima provato a mettere in ...

Boschi - M5s incalza Padoan in commissione banche : “Io degli incontri del Ministro ho appreso dalla stampa” : Dopo le prime tre ore di audizione, seguite da una breve pausa, l’audizione del ministro dell’Economia Pier Carlo Padoan in nella commissione d’inchiesta parlamentare sul sistema bancario e finanziario, risponde alle domande dei parlamentari-commissari. Carlo Sibilia incalza più volte il titolare dell’Economia dei governi Renzi e Gentiloni, sugli incontri avuti dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Maria ...