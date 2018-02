siciliainformazioni

: “Millennials”: chi sono e che musica ascoltano - telodogratis : “Millennials”: chi sono e che musica ascoltano - Sicinform : “Millennials”: chi sono e che musica ascoltano | Siciliainformazioni - cettinavivirit1 : “Millennials”: chi sono e che musica ascoltano -

(Di martedì 20 febbraio 2018) ... con una media di 40 ore settimanali, nella stragrande maggioranza dei casi riprodotta in streaming, come per i film. La chiamano " neoclassica ", l'ultimo esempio è Niklas Paschburg , 23 anni, il ...