Milic al Napoli Calciomercato | De Laurentiis ha chiuso l' affare | dettagli sullo stipendio

Napoli - rinforzo per Sarri : arriva Milic. Albiol : ''Scudetto il sogno di tutti noi'' : Napoli - rinforzo in arrivo per Maurizio Sarri. Il nuovo infortunio occorso a Ghoulam ha convinto il club azzurro ad intervenire nel reparto arretrato. A Castel Volturno è arrivato Hrvoje Milic, ...

Calciomercato Napoli - ecco Milic : in arrivo per le visite mediche : Calciomercato Napoli – Il Napoli continua a guidare il campionato di Serie A, la squadra di Maurizio Sarri è reduce dal successo in campionato contro la Spal, ancora un punto di vantaggio e duello che si preannuncia fino alla fine. Negli ultimi giorni il tecnico Maurizio Sarri ha dovuto fare i conti con un pesante stop, quello del terzino Ghoulam, per questo motivo gli azzurri hanno subito deciso di correre ai ripari, è fatta infatti per ...

