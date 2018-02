Milano Fashion Week | Anna Dello Russo mette all' asta i suoi vestiti

Al via la Milano Fashion Week - il calendario delle sfilate e gli eventi da non perdere : La rivoluzione digitale parte dalle dirette streaming che si alterneranno sul sito di Milano Moda Donna , sull'app di CNMI e sui profili social a video e fotogallery di approfondimento. Un maxi ...

Milano Fashion Week 2018 : il calendario - gli eventi e le sfilate : ... la Fashion Week organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana , inaugura in questa edizione il nuovo Fashion Hub , lo Spazio Cavallerizze, parte integrante del Museo Nazionale della Scienza ...

La fashion week arriva a Milano : il calendario con gli eventi da non perdere : Il conto alla rovescia è iniziato: tra poco l’esercito della moda si sposterà a Milano, dove andrà in scena la fashion week dal 20 al 26 febbraio con un calendario davvero ricco di eventi e appuntamenti. Si inizia con Moncler, che dopo aver detto addio alle linee Gamme Rouge e Gamme Bleu inaugura un nuovo corso con il progetto Genius, che sarà presentato martedì 20 con un evento speciale che darà il via alla settimana. LEGGI ANCHEIn montagna con ...

Milano Fashion Week 2018 : in passerella le collezioni dei più importanti stilisti italiani e brand emergenti : E’ il momento della moda, delle grandi firme sul prestigioso carpet della Milano Fashion Week 2018, dal 19 al 26 febbraio. Allo Sheraton Diana Majestic di viale Piave al centro di Milano, l’entourage di Elena Savò apre la settimana della moda milanese. In passerella le collezioni dei più importanti stilisti italiani e brand emergenti. ll team della stilista Elena Savò, come da consuetudine negli ultimi 3 anni, apre la settimana della moda ...

Milano Fashion Week 2018 - al via con Opening Milan Fashion Week by Elena Savò : E’ il momento della moda, delle grandi firme sul prestigioso carpet della Milano Fashion Week 2018, dal 19 al 26

Fashion a Milano : 13mila imprese - 91 mila addetti e 21 miliardi di giro d'affari : Sono oltre 13 mila le imprese attive a milano nel settore moda, tra produzione, commercio e design , su 34 mila in Lombardia e 224 mila in Italia, che danno lavoro a 91 mila addetti , su 192 mila in ...

Milano - Via Montenapoleone prima in Europa per fashion shopping : Milano, 13 feb. , askanews, Milano piace ai turisti ed è sempre più capitale dello shopping di lusso. Tra le High Street internazionali, il cuore del Quadrilatero milanese è diventato una meta ...

Milano. Tortona Fashion district si espande : White espande ulteriormente l’hub di Tortona 31, che oggi triplica i suoi spazi, confermando il Tortona Fashion district come uno

Cosa non dimenticheremo della Milano Fashion Week : La Milano Fashion Week si è appena conclusa ed è stata una quattro giorni ricca di sfilate, presentazioni ed eventi; tra le varie proposte di giovani stilisti e nomi affermati abbiamo selezionato alcuni dei momenti più memorabili di questa edizione, ecco Cosa ci ha colpito maggiormente: I traveller chic di Fendi La passerella di Fendi si è trasformata nel terminal di un aeroporto e i modelli erano moderni traveller alla moda intenti a imbarcarsi ...

Riki sfila per Dolce & Gabbana alla Milano Fashion Week : il debutto come modello sulle passerelle milanesi (foto) : Riki sfila per Dolce & Gabbana alla settimana della moda milanese: da cantante di successo a modello alla Milano Fashion Week! Le sfilate di Riki per Dolce & Gabbana hanno visto il cantante di Amici impegnato in una serie di eventi che si sono svolti nel corso del Weekend. Gli eventi della nota casa di alta moda italiana hanno visto quindi un protagonista d'eccezione, oltre che volti come Cameron Dallas, Dybala e Maluma. Durante la ...