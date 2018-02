Milan | parla anche Berlusconi | i soldi incassati Yonghong Li e l’ipotesi riacquisto

Milan - Gattuso : 'Non parlatemi di stanchezza. Il mio futuro? Aspetto anche fino al 31 agosto' : A Coverciano, cinque anni fa, l'ho sentito parlare e mi ha affascinato, mi ha aperto un mondo. In questi anni da lui ho fatto qualche copia-incolla'. Partita. 'Bisogna fare una grandissima ...

Milano - parla il ragazzo eroe della metro : Avevo un minuto - ho salvato il bimbo : "Lo avrebbe fatto chiunque": sta tutta qua, in queste poche parole, la straordinaria normalità dell'eroismo di Lorenzo Pianazza, il 18enne milanese che martedì pomeriggio ha salvato un bimbo di pochi anni caduto sulle rotaie della metropolitana alla stazione di Repubblica.In poche ore il video del salvataggio, ripreso dalle telecamere interne, era diventato virale su internet e persino il sindaco Giuseppe Sala si era ...

Sede Ema ad Amsterdam - il sindaco di Milano Sala chiede di essere ascoltato al Parlamento europeo : Una vera e propria offensiva. Si muovono Regione Lombardia e le principali istituzioni economiche e culturali milanesi nella partita per la revoca dell’assegnazione dell’Ema ad Amsterdam, mentre il comune di Milano presenterà domani una richiesta di accesso agli atti. A quanto apprende l’Adnkronos a breve ci sarà un intervento della Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di Confcommercio, di Assolombarda e del sistema ...

Berlusconi parla ancora di Milan : la solita solfa propinata a Gattuso : Le elezioni sono alle porte e come per incanto Silvio Berlusconi inizia a parlare quasi giornalmente del Milan. L’ex patron rossonero vuole far “sentire” la sua vicinanza ai tifosi, forse anche per far risuonare il proprio nome nelle menti dei supporters a poche settimane dalle elezioni. Ma tant’è, fatto sta che anche oggi Berlusconi ha parlato di Milan, con la sua solita solfa sulle due punte non schierate da Gattuso. ...

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Ema - Milano contrattacca. Sala : 'Chiediamo accesso agli atti e la mia audizione al parlamento europeo' : Milano - Nuovo intervento nella battaglia per l'assegnazione dell'Ema, l'Agenzia europea del farmaco. Dopo il ricorso alla Corte di giustizia europea contro il trasferimento dell'ente ad Ansterdam, il ...

Agenzia del farmaco - via libera del Parlamento europeo alla missione ad Amsterdam. Milano spera : Gli inviati di Strasburgo verificheranno le condizioni del trasloco della sede dell'Ema da Londra. Milano spera di poter rientrare in gioco in caso di conferma dei ritardi nella consegna. La missione si svolgerà il 22 febbraio prossimo

Milan - parla l’agente di Bacca : “Permanenza al Villarreal? Ecco cosa faremo a giugno” : Intervistato ai microfoni di ‘MilanNews.it’, l’agente di Carlos Bacca, Sergio Barila, ha fatto un punto sulla situazione dell’attaccante colombiano attualmente in prestito al Villarreal dal Milan: “Carlos è molto felice qui in Spagna, si è adattato alla filosofia del club e sta segnando gol. Il Villarreal è molto contento delle prestazioni di Carlos. Oltre a inseguire obiettivi importanti, con la sua esperienza sta ...

Berlusconi torna a parlare del Milan : “Un mio ritorno? Ecco cosa dico” - poi un frecciata a Yonghong Li : L’ex patron del Milan, Silvio Berlusconi, è tornato nuovamente a parlare del club rossonero non risparmiando una nuova frecciata alla proprietà cinese e in particolare a Yonghong Li. Ecco le sue dichiarazioni a ‘Telelombardia’: “Yonghong Li dovrebbe avere un sostituto qua in Italia, certamente. Io interpretavo il ruolo di presidente in modo completamente diverso, stando sempre vicino alla squadra e ai singoli giocatori. ...

Mario Balotelli - parla Costacurta : 'Con Sacchi non sarebbe nemmeno entrato nello spogliatoio del Milan' : 'Gattuso è arrivato da noi e non era uno da Milan, poi' si è adattato 'perché è talmente intelligente. Capì e si adeguò. Io non so se Balotelli avrebbe fatto lo stesso. Balotelli non sarebbe entrato ...

Barcellona Olimpia Milano / Info streaming video e diretta tv : parla Pianigiani - orario (basket Eurolega) : diretta Barcellona Olimpia Milano, Info streaming video e tv: orario e risultato live della partita che si gioca al Palau Blaugrana per la ventunesima giornata nel girone di Eurolega(Pubblicato il Thu, 01 Feb 2018 15:53:00 GMT)

Ema - ricorso dell'Italia per la sede a Milano. Sala : 'Ho parlato con Gentiloni - è il momento di essere aggressivi' : Ma è anche una questione politica, chiamo la politica italiana al massimo impegno per Milano e per il nostro Paese'. 'Gentiloni ha concluso il sindaco ha capito la situazione che rischia di diventare ...

L'associazione 'Con i Bambini' porta a Milano il teatro dei detenuti per parlare periferie e la povertà educativa minorile : ... "Siamo un'impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD, ente no profit privato nato dieci anni fa dall'alleanza tra le Fondazioni di origine bancaria e il mondo del Terzo ...

