Milan | Kalinic torna in gruppo

Milan - Kalinic è pronto… a far panchina! : Il Milan sta vivendo una fase della stagione senz’altro positiva. Le recenti vittorie e la ritrovata solidità difensiva lasciano ben sperare in vista del rush finale della stagione che vede i rossoneri impegnati ancora in tutte e tre le competizioni alle quali ha partecipato. In questa eccellente fase, i rossoneri hanno fatto a meno di Nikola Kalinic, attaccante arrivato in pompa magna attualmente infortunato. Ebbene, le ultime novità che ...

PROBABILI FORMAZIONI Milan SAMPDORIA / Kalinic ancora in dubbio. Diretta tv - ultime novità live : PROBABILI FORMAZIONI MILAN SAMPDORIA: Diretta tv, orario e le ultime novità in vista del match a San Siro. Gattuso perde Kessie per squalifica: è il turno di Locatelli?.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 17:41:00 GMT)

Europa League Milan - i convocati per il Ludogorets. Out Kalinic : MilanO - Il tecnico del Milan Rino Gattuso ha diramato le convocazioni, al termine dell'allenamento odierno, in vista della trasferta bulgara contro il Ludogorets, gara di andata dei Sedicesimi di ...

Milan - Cutrone sta scalzando Kalinic : il riscatto del croato intanto è realtà - sorride la Fiorentina : Forse neanche lui si aspettava di incontrare così tante difficoltà. L’impatto di Nikola Kalinic con il Milan non è stato dei migliori. Il croato prima con Montella e ora con Gattuso non sta riuscendo ad esprimere le sue qualità, quelle che hanno portato il club rossonero ad investire una cifra importante in estate. Dopo un lungo corteggiamento, infatti, Fiorentina e Milan hanno trovato un accordo sulla base di un prestito con obbligo di ...

Milan - Kalinic ora è dura. Ma il riscatto è realtà : 25 milioni : In attesa di capire l'entità delle sofferenze fisiche e i tempi di recupero, Nikola Kalinic se non altro fa qualche passo avanti in termini contrattuali. Nulla di strano e che non fosse già definito e ...

GATTUSO - Milan/ "Chi giocherà in attacco al posto di Kalinic? Vedremo se puntare su Cutrone o André Silva" : GATTUSO e lo scherzo di Gascoigne. L'allenatore del MILAN ricorda i tempi di Glasgow, quando vestiva la maglia dei Rangers e Gazza gli riservò un trattamento "particolare"...(Pubblicato il Fri, 09 Feb 2018 18:03:00 GMT)

Milan - Gattuso : 'Non pensiamo alla Champions. Kalinic? Non ci sarà' : Vietato parlare di Champions. È il diktat di Rino Gattuso che conosce bene la Spal , 'li ho già affrontati in B e in C', : 'Il loro stadio sembra una Bombonera, dovremo stare attenti'. Spal. 'Sono ...

Milan - a tutto Gattuso : il riposo di Suso - i mugugni di spogliatoio e le condizioni di Kalinic : Il tecnico del Milan Gennaro Gattuso, ha parlato oggi in conferenza stampa in vista della gara di domani che i rossoneri affronteranno contro la Spal alla quale non parteciperà Kalinic, non convocato per l’incontro. “Chiamiamola infiammazione, perchè abbiamo preferito non rischiarlo, facendolo riposare per 3-4 giorni ed evitando così di perderlo per tantissimo tempo. Ci convive già da 3 settimane. Ora si deve curare, non esce nemmeno ...

Milan - Gattuso : "Con la Spal senza Kalinic. Meglio che riposi e si curi" : Dopo tre vittorie di fila in campionato, è arrivato il pareggio con l'Udinese a frenare la corsa verso l'Europa del Milan. Domani i rossoneri saranno impegnati a Ferrara contro la Spal e Gattuso vuole ...

Milan - i convocati di Gattuso : ecco la decisione su Kalinic : Al termine della rifinitura a Milanello, Rino Gattuso ha diramato l’elenco dei 23 rossoneri convocati per SPAL-Milan, 24° giornata di Serie A in programma sabato alle 15.00 allo stadio Mazza di Ferrara. ecco la lista completa che non vede al suo interno Nikola Kalinic infortunatosi nell’ultima settimana e dunque fuori dal novero dei convocati per l’incontro di domani con la Spal: PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, ...

Milan - che tegola! Kalinic infortunato : Milan, il bollettino medico anche di Conti, Storari e Rodriguez Brutta notizia per Gattuso, Kalinic si è infortunato. Come riporta il Dottor Mazzoni, a Milan Tv, Gattuso deciderà oggi se convocarlo o meno, dal momento che, la gravità dell’infortunio sembra comunque leggera. Visto però il tour de force che dovrà fare la squadra rossonera in queste settimane, Gattuso potrebbe farne a meno contro lo Spal per non rischiare di perderlo ...

Milan - Kalinic out per la Spal. Rodriguez in gruppo : il punto sugli infortunati : Dare seguito alla striscia di risultati utili consecutivi per continuare a rincorrere un piazzamento nelle zone europee della classifica, per il Milan il prossimo ostacolo da superare è la Spal di ...

Infortunio Kalinic - problema per l’attaccante del Milan : Gattuso preoccupato : Infortunio Kalinic – Il Milan sta trovando sempre più fiducia, la squadra di Gattuso è reduce dal pareggio sul campo dell’Udinese. Tengono banco anche gli infortunati, ecco le parole del Dottor Mazzoni ai Canali Ufficiali del club: “Oggi Nikola Kalinic non ha preso parte all’allenamento, ha un’infiammazione alla regione adduttorea, particolarmente fastidiosa e dolente. Ricardo Rodriguez ha risolto i problemi ...

Milan : pro e contro di Kalinic - Andrè Silva e Cutrone : Questa mattina la Gazzetta dello sport regala grande spazio ai tre attaccanti del Milan, analizzando pregi e difetti. Cutrone : Patrick sta benissimo sia fisicamente che mentalmente e ogni volta che gioca mette in difficoltà le ...