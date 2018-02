Milan | il punto sugli infortuni | tra buone e cattive notizie

Milan - Kalinic out per la Spal. Rodriguez in gruppo : il punto sugli infortunati : Dare seguito alla striscia di risultati utili consecutivi per continuare a rincorrere un piazzamento nelle zone europee della classifica, per il Milan il prossimo ostacolo da superare è la Spal di ...

Infermeria Milan - il punto sulle condizioni di Rodriguez e Conti : brutte notizie per Gattuso : Infermeria Milan – Ricardo Rodriguez ha saltato la semifinale di andata di Coppa Italia contro la Lazio per una forte colica renale. Nella giornata di oggi il dottor Gianluca Melegati ha fatto un punto sulle sue condizioni in un comunicato apparso sul sito ufficiale rossonero: “Ricardo ha avuto una violenta colica addominale nella notte. Ora sta bene, sta recuperando, però naturalmente è molto debilitato. Sarà pronto per la ripresa ...

Da Milano : cessione last minute al Genoa e il punto sul mediano Video : Luca Rigoni può lasciare il Genoa [Video] in queste ultime ore di #Calciomercato per trasferirsi al Parma alla corte di D'Aversa. Il centrocampista rossoblu è lieto dell'interesse del ducali, ma si è preso del tempo per decidere il da farsi. Di sicuro #luca rigoni dovra' prendere una decisione prima delle 23.00, quando chiudera' definitivamente la finestra invernale di rafforzamento. L'ex Palermo è ormai fuori dai piani del #Genoa e dopo il ...

Pronostico Milan Lazio/ Il punto di Roberto Rambaudi sulla semifinale di Coppa Italia (esclusiva) : Pronostico Milan Lazio: intervista esclusiva a Roberto Rambaudi per la semifinale di Coppa Italia, prevista oggi a San Siro. Gattuso e Inzaghi tornano in campo dopo lo scontro di Serie A.(Pubblicato il Wed, 31 Jan 2018 10:06:00 GMT)

Milano - treno deragliato : operai sorpresi a lavorare in area sequestrata vicino al 'punto zero' : Quattro operai con pettorine di Rete Ferroviaria Italiana sono stati sorpresi dalla polizia stamani a Pioltello a un centinaio di metri dal 'punto zero' della linea Cremona-Milano dove giovedì scorso ...

Milan - alta tensione Mirabelli; Inter - altro colpo?; Juve-Balo : il punto Video : La sessione invernale di calciomercato è alle battute finali. Finora solo l'#Inter, tra le 'big' di Serie A, ha messo a segno i colpi più importanti. La #Juventus continua a lavorare per la prossima stagione mentre il #Milan è concentrato sulle cessioni. Inter, c'è l'offerta per l'attaccante. Dopo gli acquisti di Lisandro Lopez e Rafinha, la societa' nerazzurra potrebbe mettere a segno il terzo colpo della sessione invernale di calciomercato. ...

Pronostico Cagliari Milan/ Il punto di Fulvio Collovati (esclusiva) : Pronostico Cagliari Milan: intervista esclusiva a Fulvo Collovati sul nuvo banco di prova dei rossoneri nella 21^ giornata di Serie A. Si giocherà alla Sardegna Arena. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 09:17:00 GMT)

Milan - il punto sugli infortunati : da Abate a Conti - tutti i dettagli : Come di consueto attraverso Milan TV, il club rossonero ha reso note le condizioni dei calciatori infortunati in vista delle prossime gare. Ebbene, l’infermeria va svuotandosi e diversi calciatori tornano ad allenarsi a pieno regime dopo la sosta. Il dottor Mazzoni, medico sociale del Milan, ha fatto il punto della situazione partendo da Abate, Antonelli e Paletta: “Si stanno allenando in gruppo da un po’ di giorni, quindi ...

Udinese - Gerolin fa il punto sulle trattative per Jankto : Milan alla finestra : Il direttore sportivo dell’Udinese Manuel Gerolin, ha parlato di calciomercato relativamente al club friulano. La rosa di mister Oddo è stata presa d’assalto da diverse big dopo i recenti exploit, sopratutto il Milan ha bussato alla porta dell’Udinese per Jankto. Il ds Gerolin ha però chiuso le porte ad ogni ipotesi di trasferimento per il ceco, parlando a Sportitalia: “Jankto a gennaio non parte e l’abbiamo detto più ...

Efficienza squadre - per il Milan mezzo punto in meno a gara rispetto alla mole di gioco : Efficienza squadre europee sul terreno di gioco, ci sono squadre che creano molto e non concretizzano e altre più efficaci. Ecco quali sono. L'articolo Efficienza squadre, per il Milan mezzo punto in meno a gara rispetto alla mole di gioco è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.