Milan | Berlusconi fa chiarezza | ” Non ricomprerò il club Ecco perchè è impossibile…”

Milan - parla anche Berlusconi : i soldi incassati Yonghong Li e l’ipotesi riacquisto : Yonghong Li è finito nella bufera dopo l’acquisto del Milan dall’ex patron Berlusconi. Il compratore cinese oggi ha diffuso un comunicato stampa con il quale ha spiegato la propria posizione in merito alle illazioni sulle sue holding ed in contemporanea anche lo stesso Berlusconi ha parlato. Interpellato da Corriere Live, l’ex presidente ha chiarito l’andamento dell’operazione di cessione del club: “Abbiamo ...

Berlusconi : cessione Milan 'pulita' - e non lo ricompro : Roma, 20 feb. , askanews, 'Abbiamo avuto banche internazionali, sponsor internazionali, professionisti internazionali che ci hanno confermato che l'operazione era sicura. Abbiamo riparlato con queste ...

Berlusconi : cessione Milan 'pulita' - e non lo ricompro : All'obiezione che le prime due squadre nel campionato italiano sono però di proprietà italiana, Berlusconi ha risposto: "Si giocano lo scudetto, però perdono in Europa e nel mondo". 20 febbraio 2018 ...

Shock Milan : “Yonghong Li insolvente in Cina” - la sua holding finisce all’asta dopo la bancarotta! Berlusconi - ma cosa hai fatto? : Che il Milan fosse finito in mani quantomeno incerte è noto da tempo, ma le ultime novità che arrivano dalla Cina sono davvero inquietanti. Il Corriere della Sera ha infatti effettuato un’inchiesta su Yonghong Li, patron rossonero, inchiesta che ha portato a rivelazioni che hanno del clamoroso. Ebbene, la holding Shenzhen Jie Ande di proprietà di Li, usata come credenziale nell’operazione d’acquisto del club rossonero, ...

Galliani : 'Berlusconi mi voleva in politica nel '94 - ma c'era il Milan. Tifo Gattuso - che errore cacciare Tavecchio!' : Io ministro dello sport? Non è mia ambizione assoluta fare il ministro , ma mi piacerebbe occuparmi di sport, come ho fatto negli ultimi trent'anni. Di certo non sarò uno che andrà in Senato solo per ...

Berlusconi in tackle : "Il Milan mi fa venire il mal di stomaco" : Silvio Berlusconi è uno dei Presidenti più vincenti della storia del calcio mondiale. Il Cavaliere ha portato in alto il Milan e in 31 anni di Presidenza ha messo in bacheca 28 trofei nazionali, ...

Serie A - Berlusconi : «Il Milan? Mi fa venire un gran mal di stomaco» : MILANO - "Vedo che il vostro presidente sa ancora sorridere nonostante il nostro Milan , come a me, gli abbia fatto venire un gran mal di stomaco" . Lo dice Silvio Berlusconi nel corso dell'incontro ...

Milan - Berlusconi : 'Spero Gattuso mi ascolti : non giochi con una sola punta' : 'Voglio bene a Rino Gattuso, conosco il suo entusiasmo e la sua passione, ora anche la sua competenza. Sono convinto che farà bene, anzi, già lo sta facendo dopo una prima parte di stagione davvero ...

Berlusconi parla ancora di Milan : la solita solfa propinata a Gattuso : Le elezioni sono alle porte e come per incanto Silvio Berlusconi inizia a parlare quasi giornalmente del Milan. L’ex patron rossonero vuole far “sentire” la sua vicinanza ai tifosi, forse anche per far risuonare il proprio nome nelle menti dei supporters a poche settimane dalle elezioni. Ma tant’è, fatto sta che anche oggi Berlusconi ha parlato di Milan, con la sua solita solfa sulle due punte non schierate da Gattuso. ...

Galliani torna a parlare del Milan : il rapporto con Barbara Berlusconi e un retroscena su Gattuso : Nel corso del programma ‘Faccia a Faccia’, in onda su La7, Adriano Galliani è tornato a parlare del Milan. L’ex amministratore delegato rossonero ha svelato che con Barbara Berlusconi il rapporto è stato complicato, quando entrambi si occupavano della squadra rossonera: “Il rapporto con Barbara Berlusconi è stato difficile non posso mentire”. Poi Galliani ha raccontato un retroscena che ha come protagonista ...

Incredibile retroscena Milan : prima di comprare il Psg - l’emiro Al Thani fece un’offerta shock a Berlusconi che rifiutò! : I tifosi del Milan si mangeranno forse le mani dopo la notizia del giorno che è trapelata attraverso le rivelazioni di Repubblica. Ebbene, l’emiro Al Thani, attuale proprietario del Psg, prima di acquistare il club francese fece un’offerta shock a Berlusconi per acquisire il Milan. Si parla di una proposta da un miliardo di euro fatta nel 2007, declinata da Berlusconi. Pensando a tutti gli investimenti di Al Thani fatti al Psg e ...