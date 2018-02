Migranti | tra gli ultimi dell' ex Baobab

Migranti : 69 sbarcano a Porto Empedocle - tra loro 10 minori : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - Sono terminate a Porto Empedocle, nell'Agrigentino, le operazioni di sbarco di 69 Migranti, tra cui una decina di minori e una donna, tutti di nazionalità tunisina. Soccorsi nei giorni scorsi dalle motovedette della settima Squadriglia di Lampedusa, sono stati successi

Migranti : 69 sbarcano a Porto Empedocle - tra loro 10 minori : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – Sono terminate a Porto Empedocle, nell’Agrigentino, le operazioni di sbarco di 69 Migranti, tra cui una decina di minori e una donna, tutti di nazionalità tunisina. Soccorsi nei giorni scorsi dalle motovedette della settima Squadriglia di Lampedusa, sono stati successivamente trasferiti a Porto Empedocle con un mezzo della Guardia costiera. Ad accoglierli la task force predisposta dalla prefettura con ...

Migranti : tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) - condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell'ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l'accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l'org

Migranti : tratta delle donne nigeriane - a Palermo condanne per 26 anni : Palermo, 19 feb. (AdnKronos) – condanne per 26 anni di carcere sono state emesse dal gup del Tribunale di Palermo Marco Gaeta nell’ambito di un processo sulla tratta di nigeriane costrette a prostituirsi in Italia. Secondo l’accusa, rappresentata dai pm di Palermo Gery Ferrara e Giorgia Righi, l’organizzazione reclutava le donne appena sbarcate in Italia avviandole poi alla prostituzione. Anche attraverso riti voodoo. In ...

I tribunali al collasso per i ricorsi dei Migranti : Arretrati fino al 2020 : Dovevano servire a smaltire i ricorsi dei migranti che intasano le aule giudiziarie e a ridurre i tempi delle decisioni dei tribunali. Portandoli da 361 giorni, con punte di 500, a quattro mesi. Ma da quando sono state istituite, il 17 agosto 2017, le sezioni specializzate in Immigrazione introdotte dalla riforma Minniti sono sommerse dall'arretrato. Da Trieste a Catania, Milano, Firenze, Bologna. Il grido d'allarme arriva dagli stessi ...

I tribunali al collasso per i ricorsi dei Migranti «Arretrati fino al 2020» : Lodovica Bulian Dovevano servire a smaltire i ricorsi dei migranti che intasano le aule giudiziarie e a ridurre i tempi delle decisioni dei tribunali. Portandoli da 361 giorni, con punte di 500, a ...

Volti dei Migranti sui manifesti - centrodestra all'attacco : "Sinistra al crepuscolo" : Il centrodestra non gradisce l'operazione di guerrilla art di Gianluca Vassallo, che nelle scorse 48 ore ha visto in molte città...

Dai tagli di spesa alle privatizzazioni selvagge - dal ritorno dell'Imu ai Migranti : le radicali divergenze tra Renzi e Bonino : Emma Bonino in ascesa nei sondaggi, una preoccupazione per il Partito Democratico ma non solo. L'esponente radicale rischia infatti di diventare anche fonte di imbarazzo per i dem a causa delle posizioni chiare, ma considerate poco popolari, di +Europa su temi di primo piano come immigrazione, servizi pubblici, privatizzazioni e spesa pubblica. Come sta emergendo dall'entourage Renziano, la moderata crescita di Emma Bonino nei consensi degli ...

Israele - 200 Migranti eritrei senza permesso dovranno scegliere tra la deportazione o l’arresto : Intellettuali, scrittori, rabbini, sopravvissuti della Shoah e medici hanno firmato petizioni contro una legge che, dicono, tradisce l’anima d’Israele dimenticando il dramma degli ebrei che furono profughi perseguitati. Alcuni israeliani si sono impegnati a nascondere in casa loro i migranti, nel nome di Anna Frank. Entro domenica, infatti, un primo gruppo di 200 eritrei immigrati illegalmente in Israele sarà costretto a decidere fra la ...

Migranti : LeU Palermo - spari contro centro accoglienza colpa propaganda destra : Palermo, 15 feb. (AdnKronos) - "I colpi di arma da fuoco sparati contro il centro di accoglienza per Migranti a Pietraperzia sono solo l’ultimo episodio terroristico di stampo fascista e razzista che sta avvelenando questa campagna elettorale. Berlusconi, Salvini e Meloni non possono continuare a so

Enna - spari contro casa che ospita Migranti/ Ultime notizie Pietraperzia - nessun ferito : "atto intimidatorio" : Enna, spari contro casa che ospita migranti a Pietraperzia. Le Ultime notizie: nessun ferito. "Atto intimidatorio", scrive Don Bosco 2000.

Pietraperzia. Spari contro la casa canonica : ospiti 20 Migranti : Ancora violenze contro i migranti. Dei colpi di arma da fuoco sono stati sparati contro i locali della casa canonica

Enna - spari contro casa che ospita Migranti/ Ultime notizie Pietraperzia - nessun ferito : “atto intimidatorio” : Enna, spari contro casa che ospita migranti a Pietraperzia. Le Ultime notizie: nessun ferito. “atto intimidatorio”, scrive l'associazione Don Bosco 2000 sui social(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 18:49:00 GMT)

Qualcuno ha sparato contro una casa in cui sono ospitati dei Migranti a Pietraperzia - in provincia di Enna : Nella notte tra mercoledì e giovedì sono stati sparati dei colpi di arma da fuoco contro una casa nella quale da qualche giorno sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna. Non ci sono feriti, ma soltanto una finestra The post Qualcuno ha sparato contro una casa in cui sono ospitati dei migranti a Pietraperzia, in provincia di Enna appeared first on Il Post.