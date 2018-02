Migliori stampanti con cartucce e toner compatibili

chimerarevo

(Di martedì 20 febbraio 2018) Lesono un comodissimo strumento che la moderna tecnica ha messo nelle nostre case ed uffici. E’ oramai considerato da molti difficile immaginare il proprio lavoro, o la propria attività senza una stampante. E’ difficile pensare che lemoderne erano quasi una utopia 50 anni fa e che sono passati soli 500 anni da quando Gutenberg ha inventato la stampa. Oggi il nostro approfondimento sarà dedicato a come risparmiare nelle operazioni di stampa, sia in ufficio che a casa, così da diminuire drasticamente il vostro costo per copia e farvi tornare la voglia di stampare anche fra le mura domestiche. Cosa incide sul costo di stampa? La cosa che incide maggiormente sul costo per pagina stampata è l‘inchiostro, o ildella nostra stampante. Le aziende produttrici puntano a farvi pagare almeno 10 centesimi una copia casalinga, per questo gonfiano ad arte ...