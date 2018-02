: #Maltempo #Meteo | #Pioggia e #neve poi forte ondata di #gelo siberiano: arriva il #Burian - Agenzia_Ansa : #Maltempo #Meteo | #Pioggia e #neve poi forte ondata di #gelo siberiano: arriva il #Burian - repubblica : Meteo, ondata di gelo sull'Italia: dalla Siberia arriva il burian - RaiNews : #meteo. Una grande ondata di freddo è in arrivo, ecco perché ? -

Dalla Siberia arriverà verso il 25 febbraio in Italia un nucleo di aria freddissima che farà precipitare le temperature sotto zero durante il giorno,-10 gradi di notte nella pianura padana. Ilo Buran,in Siberia, è accompagnato da bufere di neve congelata. Non sarà così nella Penisola ma "successivamente il possibile arrivo di una bassa pressione atlantica interagirà con l'aria gelida e favorirà estese nenevicate fino in pianura su gran parte del Nord e addirittura anche al Centro" avvertono gli esperti.(Di martedì 20 febbraio 2018)