Meteo Roma domani Deboli piogge per l’intera giornata

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla per rischio idraulico e idrogeologico : L’Agenzia regionale di Protezione Civile e Arpae Emilia-Romagna hanno diramato un’Allerta Meteo criticità “gialla” valida dalla mezzanotte di oggi a quella di domani per criticità idraulica e idrogeologica sul territorio e sulle coste della Romagna e del Ferrarese. Si segnalano anche “residue nevicate di debole intensità attorno ai 500 metri nella prima parte della giornata“. Nelle prime ore di oggi “si ...

Previsioni Meteo Roma 18 febbraio 2018 : Meteo Roma. A Roma domenica sono previsti cieli molto nuvolosi con deboli piogge e possibili schiarite in serata. La temperatura massima registrata sarà di 13°C,... L'articolo Previsioni Meteo Roma 18 febbraio 2018 su Roma Daily News.

Allerta Meteo - nuovo avviso della Protezione Civile : precipitazioni da Nord a Sud - neve su Toscana ed Emilia-Romagna [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – La nuova perturbazione di origine atlantica che sta interessando le regioni Nord – occidentali italiane determinerà, tra la prossima notte e la giornata di domani, un peggioramento delle condizioni Meteorologiche anche sul centro, in successiva estensione al sud. Nelle prossime ore le precipitazioni insisteranno soprattutto su Toscana ed Emilia-Romagna, assumendo carattere nevoso al di sopra dei 400-600 metri. Sulla base ...

Previsioni Meteo - neve al Sud e alle porte di Roma. Gelo russo - cresce l'ipotesi : neve al Sud e sul versante tirrenico. Imbiancata l'Isola d'Elba. Alto Adige, sfiorati i -30 gradi. A fine mese "un cambiamento che probabilmente ci mostrerà la parte più cruda dell'inverno"

Allerta Meteo Emilia-Romagna : temperature in calo - criticità “gialla” per gelate : “Tempo stabile, con temperature minime in abbassamento, che nelle aree urbane potranno raggiungere valori intorno a -2/- 3 gradi fino a -6/-7 gradi nelle pianure extraurbane, con possibilità di gelate in base alle condizioni del suolo. Valori compresi tra -8 e -10 gradi sui rilievi e fascia collinare con formazione di gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha emesso, sulla base delle previsioni Arpae, ...

Allerta Meteo - San Valentino di freddo e maltempo : nevica alle porte di Roma - attenzione al Centro/Sud [MAPPE] : 1/10 ...

Meteo Roma - previsioni per Mercoledì 14 Febbraio 2018 : Meteo Roma. Domani a Roma è previsto tempo instabile con deboli piogge e con miglioramento in serata. Temperature comprese tra +3°C e +10°C. previsioni Meteo... L'articolo Meteo Roma, previsioni per Mercoledì 14 Febbraio 2018 su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : in arrivo vento forte e mare mosso : “Per la giornata di martedì 13 febbraio sono previsti venti forti di Bora sul mare e fascia costiera, con valori previsti di 25-30 nodi (50-60 km/h), con moto ondoso fino a molto mosso al largo. Sono previste residue precipitazioni sul settore centro-orientale a carattere nevoso a quote collinari e in forma di acqua mista a neve su fascia pedecollinare. Esaurimento dei fenomeni dal pomeriggio“: sulla base delle previsioni Arpae, la ...

Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi : Meteo Roma. Domani è previsto a Roma tempo generalmente stabile con cieli irregolarmente nuvolosi al mattino, poco nuvolosi al pomeriggio. Nel Lazio deboli piogge al mattino... L'articolo Meteo Roma. Domani cieli irregolarmente nuvolosi su Roma Daily News.

Meteo Roma. Previsioni per domani 9 febbraio 2018 : Meteo Roma. domani 9 febbraio è previsto tempo stabile al mattino e poco nuvoloso in serata. Nel Lazio nubi sparse in serata ma senza fenomeni... L'articolo Meteo Roma. Previsioni per domani 9 febbraio 2018 su Roma Daily News.

Allerta Meteo Emilia-Romagna : criticità “gialla” per piene dei fiumi e locali gelate : “Nel corso della notte e nelle prime ore del mattino di domani, giovedì 8 febbraio, sono previsti parziali rasserenamenti più probabili sul settore centro-occidentale della regione. In questo settore, sulle aree appenniniche, a partire da quote di alta collina, si potranno verificare locali gelate“: la protezione civile regionale dell’Emilia-Romagna ha diramato un’Allerta Meteo per “piene dei fiumi, frane e piene ...

Allerta Meteo Emilia Romagna : rischio valanghe da debole a marcato : Le ultime precipitazioni in Emilia-Romagna “che, localmente, hanno superato i 110 centimetri di neve, hanno innalzato il grado di pericolo valanghe da 1, ossia debole a 3, ossia marcato 3 in modo particolare sul settore centrale dell’Appennino Emiliano” quello che riguarda l’Aappennino reggiano, modenese e bolognese. E’ quanto si legge in una nota dei Carabinieri specializzati nei rilievi meteomont. L’altezza ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : nuova perturbazione - pioggia e neve in arrivo : “Una nuova perturbazione interesserà la regione nella seconda parte della giornata di martedì 6-2-2018 con precipitazioni diffuse su tutto il territorio ad iniziare dal settore occidentale in estensione ed intensificazione sul settore centro-orientale dalla sera. Si prevede una quota neve inizialmente medio alta (oltre 600-800 metri) in abbassamento in serata fino ai 200-300 metri nelle province di Piacenza e Parma mentre la quota neve è ...

Allerta Meteo Emilia-Romagna : pioggia e neve in arrivo - possibili frane localizzate : “Sul settore occidentale della regione sono previste deboli precipitazioni che sui rilievi assumeranno carattere nevoso al di sopra dei 600 metri. Temperature minime della notte leggermente al di sotto dello zero lungo i rilievi appenninici. possibili fenomeni franosi localizzati dovuti alla combinazione fra stato di saturazione dei suoli e possibile scioglimento della neve alle quote collinari e medio montane. I livelli idrometrici dei ...