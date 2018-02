Meta e Moro | i cantanti smentiscono la loro relazione omosessuale? Il tweet

FABRIZIO MORO/ Ermal Meta smentisce una relazione tra i due : "Ci vogliamo bene ma non fino a questo punto!" : FABRIZIO MORO, dalla confessione sull'uso di droghe al successo fino al legame indissolubile con i suoi fans, pronti a seguirlo e a sostenerlo in tutte le sue avventure.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 18:48:00 GMT)

Ermal Meta - il tweet che smentisce la relazione con Fabrizio Moro : la verità del cantante : Ermal Meta e il tweet che smentisce la relazione sentimentale con Fabrizio Moro: le parole del cantante Ermal Meta e Fabrizio Moro sono affiatati sul palco, si vogliono bene e… stop. Le voci di una possibile relazione sentimentale tra i due cantanti vincitori dell’ultimo Festival di Sanremo era serpeggiata fin dalla prima loro esibizione sul […] L'articolo Ermal Meta, il tweet che smentisce la relazione con Fabrizio Moro: la ...

Ermal Meta apre a una possibile relazione sentimentale con Moro? : Fabrizio Moro ed Ermal Meta fidanzati? Arriva la smentita Sin dalla loro prima comparsa a Sanremo, Ermal Meta e Fabrizio Moro, entrambi vincitori dell’ultima edizione del Festival, avevano fatto sognare le loro fan per via del loro feeling che a molti era apparso fin troppo intimo. Molti avevano addirittura ipotizzato che i due fossero innamorati. E così era bastato un semplice gioco di sguardi e la loro intesa sul palco ...

FABRIZIO MORO/ Ermal Meta e il riscatto dopo il passato difficile : FABRIZIO MORO, dalla confessione sull'uso di droghe al successo fino al legame indissolubile con i suoi fans, pronti a seguirlo e a sostenerlo in tutte le sue avventure.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 11:31:00 GMT)

Fabrizio Moro/ Ermal Meta e il legame indissolubile con i fans : un artista dal cuore generoso : Fabrizio Moro, dalla confessione sull'uso di droghe al successo fino al legame indissolubile con i suoi fans, pronti a seguirlo e a sostenerlo in tutte le sue avventure.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 08:10:00 GMT)

FABRIZIO MORO/ Ermal Meta e il passato segnato dalla droga : "siamo due sopravvissuti - questo ci unisce" : FABRIZIO MORO, le dichiarazioni shock tra le pagine del settimanale DiPiù: "Ho fatto uso di droghe ed ho abusato di alcol, poi ho smesso perché avevo paura di morire".(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 17:21:00 GMT)

Rintracciato il bambino che canta Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro - una storia di sentimenti positivi dalla cameretta al Forum di Assago (video) : Si chiama Giuseppe, il bambino che canta Non mi avete fatto niente in un video pubblicato su Internet nei giorni scorsi, e che ha suscitato la curiosità di Ermal Meta. Proprio due giorni fa, il cantautore di Fier si è imbattuto in un video in cui un bambino canta il successo sanremese, nonché canzone vincitrice della kermesse, Non mi avete fatto niente di Ermal Meta e Fabrizio Moro (ne avevamo parlato qui). Colpito dalle doti musicali ...

La sorpresa di Ermal Meta e Fabrizio Moro a C’è Posta Per Te - emozione e coraggio che diventeranno una canzone d’amore (video) : Ermal Meta e Fabrizio Moro a C'è Posta Per Te ospiti della quinta puntata per una sorpresa speciale. I due vincitori del Festival di Sanremo hanno voluto fare un regalo alla famiglia di Giuseppe, che vuole ringraziare e chiedere il perdono a sua moglie e alle sue figlie Fino a poco tempo fa, Giuseppe ha sofferto di una grave malattia, per cui ha passato un periodo difficile ma non ha mai smesso di combattere e assorbire la forza della sua ...

C'è posta per te/ Pagelle : Laura Chiatti commossa - Ermal Meta e Moro gasano il pubblico (quinta puntata) : Commento con Pagelle della quinta puntata di C'è posta Per Te: i video della serata, con le storie di personaggi tormentati e le sorprese di grandi ospiti.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 08:10:00 GMT)

ERMAL Meta E FABRIZIO MORO/ Il pubblico chiede anticipazioni - ma i due cantanti... (C’è posta per te) : ERMAL META e FABRIZIO MORO ospiti di C’è posta per te. La coppia di cantanti trionfatori alla 68esima edizione del Festival di Sanremo coinvolti nelle emozionanti sorprese del programma.(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 00:09:00 GMT)

Ermal Meta e Fabrizio Moro/ Il pubblico gli accoglie con un boato e la storia... (C’è posta per te) : Ermal Meta e Fabrizio Moro ospiti di C’è posta per te. La coppia di cantanti trionfatori alla 68esima edizione del Festival di Sanremo coinvolti nelle emozionanti sorprese del programma.(Pubblicato il Sat, 17 Feb 2018 23:35:00 GMT)

C’è posta per te – Quinta puntata del 17 febbraio 2018 – Ospiti Ermal Meta - Fabrizio Moro - Marco Bocci e Laura Chiatti. : Con questa sono ben ventuno! Un traguardo importante quello raggiunto da Maria De Filippi e dal suo people show, C’è posta per te che, nato nel 2000, è tornato da sabato scorso con la ventunesima edizione, come sempre composta da nove puntate e in onda ogni sabato sera fino a metà marzo. Gli ascolti, complice […] L'articolo C’è posta per te – Quinta puntata del 17 febbraio 2018 – Ospiti Ermal Meta, Fabrizio Moro, Marco Bocci e Laura ...

C'è Posta Per Te - anticipazioni : stasera ospiti Ermal Meta e Fabrizio Moro : Quinto appuntamento con il people show in prima serata Canale 5. ospiti i vincitori del Festival di Saremo 2018.

C’è Posta Per Te : Ermal Meta e Fabrizio Moro ospiti della quinta puntata : Ermal Meta e Fabrizio Moro Dopo Sanremo, Maria De Filippi riparte da Sanremo. ospiti della quinta puntata di C’è Posta Per Te, in onda stasera in prima serata su Canale 5, saranno infatti Ermal Meta e Fabrizio Moro, reduci dalla discussa vittoria alla sessantottesima edizione del Festival della Canzone italiana. Entrambi, del resto, sono “vecchie conoscenze” della padrona di casa: nel 2017 Ermal ha ricoperto il ruolo di giudice ...