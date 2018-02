Messi pareggia i conti tra Chelsea e Barcellona | ma che gaffe della difesa di Conte

calcioweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018)tra. Dopo la rete di Willian che ha portato in vantaggio la squadra di mister, i blaugrana si sono riversati in avanti alla ricerca del pari. Il gol alla fine è arrivato a causa di un errore grossolano da partelondinese che nel tentativo di uscire col palleggio dal pressing, ha commesso una leggerezza regalando il pallone ad Iniesta il quale ha servitosolo soletto appena dentro l’area di rigore. Ecco il videorete di. Regalo del #non perdona#Barça 1-1##UCL #CHAMPIONSxESPN #CHAMPIONSLEAGUE pic.twitter.com/NQ1pW5Bla3 — Beppe® (@SkaiBeppe24) 20 febbraio 2018 L'articolotra, ma chediVIDEO sembra essere il primo su CalcioWeb.