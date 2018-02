MEDICO IPNOTIZZA PAZIENTI PER VIOLENTARLE Alba | una 24enne lo smaschera | “mi ricordo

Cuneo - MEDICO IPNOTIZZA e violenta le pazienti : smascherato da una 24enne : Prima le ipnotizza va, poi abusava di loro. Le vittime sarebbero almeno tre. Un po' alla volta le donne in cura da lui hanno trovato la forza di denunciare cosa accadeva davvero tra le pareti dello ...

