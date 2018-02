Medagliere Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 | la classifica aggiornata in tempo reale

oasport

(Di martedì 20 febbraio 2018) Ledisono in programma da giovedì 8 febbraio a domenica 25 febbraio. Più di due settimane di spettacolo tra neve e ghiaccio in Corea del Sud, 102 titoli in palio in 15 sport differenti, tanti Campioni pronti a darsi battaglia per la conquista delle tanto agognate medaglie. L’Italia vuole essere protagonista con una delegazione composta da ben 121 atleti, la più numerosa di tutti i tempi eccezion fatta per quella di Torino 2006. Ildellediterrà naturalmente conto dei vari podi conseguiti dagli atleti in tutte le specialità che si susseguiranno nel corso dei giorni. I primi titoli verranno assegnati sabato 10 febbraio per 16 giorni di emozioni davvero imperdibili. Le grandi corazzate si fronteggeranno per la supremazia: Norvegia, Germania, USA dovrebbero lottare per le posizioni di vertice, ...