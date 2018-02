Matteo Salvini snobba Fabio Fazio | ' Mi sta sulle pa**e'

Matteo Renzi corteggia Silvio Berlusconi : molla Salvini e vieni con me : Mentre Prada rivaluta l' estetica fascista, promuovendo con una mostra di immagini eloquenti l' infausto ventennio, cosa abbastanza stravagante, Matteo Renzi rivolge alla vigilia delle elezioni per il ...

Giorgia Meloni affonda Matteo Salvini da Barbara D'Urso : 'Mi aveva detto che era con mia figlia...' : Diciamo che non si sono capiti... Ma non è quello che dice oggi Giorgia Meloni, che in una intervista a Rete Veneta svela un clamoroso retroscena sull'assenza di Matteo Salvini, domenica, alla ...

Giorgia Meloni contro Matteo Salvini : "Era dalla D'Urso - ma mi ha detto che doveva stare con la figlia" : Giorgia Meloni se la prende con Matteo Salvini per la sua assenza alla manifestazione anti-inciucio da lei organizzata a Roma."Salvini dice che era più importante sua figlia - afferma la leader di Fratelli d'Italia in un'intervista a Rete Veneta -. Si figuri se a una madre gli si dice che i bambini non sono più importanti, però ieri stava dalla D'Urso, quindi non so se adesso la D'Urso sia la figlia di Salvini, non mi ...

Matteo Salvini contro Matteo Renzi : 'Passa le giornate a parlare di rischio fascismo - ci è o ci fa?' : Una sinistra allo sbaraglio continua ad agitare lo spauracchio del presunto ritorno del fascismo per colpire Matteo Salvini e la Lega. Così, il leader del Carroccio ribatte colpo su colpo. L'ultimo ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ficarra e Picone frecciatina a Matteo Salvini : Dopo la pausa domenicale, questa sera STRISCIA la NOTIZIA torna nell'access prime time di Canale 5 con un nuovo appuntamento condotto da Ficarra e Picone.(Pubblicato il Mon, 19 Feb 2018 12:30:00 GMT)

Matteo Salvini a Domenica Live/ “Castrazione chimica per gli stupratori : anche il sud voterà Lega” : Matteo Salvini a Domenica Live: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 18:25:00 GMT)

Matteo Salvini A DOMENICA LIVE/ Centrodestra - alleanza ‘fragile’ con Berlusconi e Meloni : e sul Job’s Act.. : MATTEO SALVINI a DOMENICA LIVE: elezioni 2018, il Centrodestra con l'alleanza fragile con Berlusconi e Meloni. Gli "inciuci", la campagna elettorale e la mezza apertura sul Job's Act(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 16:44:00 GMT)

Carlo Calenda insulta Matteo Salvini - il leghista minaccioso : 'Vergognati. Ma per fortuna - molto presto...' : Ancora Carlo Calenda contro Matteo Salvini . Ospite di Agorà su Rai 3, il ministro ha usato toni durissimi contro la Lega e il suo leader. 'Non credo ci sia un pericolo di fascismo, ma di una nuova ...

Striscia la Notizia - Ficarra e Picone contro Matteo Salvini : ' Ogni volta che torno in Sicilia la trovo sempre più bella ' sono le parole di Matteo Salvini . Di certo non sono andate giù a Ficarra e Picone . Il duo comico alla conduzione di Striscia la Notizia ...

Matteo Salvini e Fabrizio De Andrè : Se dovessimo tirare ad indovinare le preferenze in fatto di musica di Matteo Salvini, di certo la prima cosa che ci verrebbe in mente non sarebbe Fabrizio De Andrè. Ma ecco che il leader della lega sorprende tutti esultando per l'inclusione nel palinsesto rai del film "Fabrizio De André- Principe libero". Un grande fan a quanto pare, ma come è possibile? In teoria basterebbe un verso di "Coda di lupo" o di "Canzone del maggio" per far ...

Matteo Salvini replica a Silvio Berlusconi : 'Non ho idea di chi sia il candidato premier che dice di avermi proposto' : 'È segreto, e così segreto che non lo so. Ha detto che ha un nome a sorpresa: chiedetelo a lui . Chi ama la sorpresa, all'interno del centrodestra che vince, può scegliere Forza Italia. A me piacciono ...

Silvio Berlusconi vuole Matteo Salvini ministro dell'Interno ma il leader della Lega vuole fare il premier : Silvio Berlusconi vorrebbe Matteo Salvini ministro dell'Interno, ma il leader della Lega vuole fare il premier e non molla.Salvini andrebbe bene come ministro dell'Interno? "Penso assolutamente di sì, afferma il Cavaliere in un'intervista a TeleRama. "Gli italiani in un recente sondaggi gli hanno attribuito una percentuale elevata di fiducia", sottolinea.Peccato che Salvini punta più in alto. Salvini farebbe il ministro di ...

Giorgia Meloni e Matteo Salvini - prime aperture su Antonio Tajani premier : Chi sarà il prossimo premier lo capiremo soltanto dopo le elezioni. Per certo, tutti i partiti sono al lavoro per giocarsi le loro carte al meglio. E nel caso in cui fosse il centrodestra a spuntarla ...

Matteo Salvini chiede tre milioni all'avvocato Brigandì : 'Fu infedele alla Lega' : L'avvocato Matteo Brigandì, ex parlamentare della Lega e difensore di Umberto Bossi in passato, sarà processato per infedele patrocinio e auto riciclaggio . Secondo il pm milanese Paolo Filippini, ...