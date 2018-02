Martina Valcepina | mamma d’argento alle Olimpiadi invernali

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Cynthia Mascitto sostituisce Martina Valcepina sui 1000m : Sorpresa in casa Italia alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Martedì 20 febbraio sono in programma le batterie dei 1000m femminili di speed skating, la nostra Nazionale punterà naturalmente su Arianna Fontana: la Campionessa Olimpica dei 500m andrà a caccia del podio. Alla vigilia doveva essere affiancata da Martina Valcepina ma la mamma volante non sarà al via! Alla 25enne è infatti stata preferita Cynthia Mascitto, 25enne nata a ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana in finale nei 1000 metri!!! Eliminata Martina Valcepina : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dello Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Arianna Fontana tornerà sul ghiaccio dopo il trionfo a Cinque Cerchi dei 500 metri. La Freccia bionda dello Short track italiano si esibirà dunque sul ghiaccio della Gangneung Ice Arena pronta ad ottenere un altro grande risultato. A farle compagnia in questa impresa ci sarà Martina Valcepina che, uscita delusa ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana vola in Finale! Lotta per le medaglie nei 1500m. Martina Valcepina in finale B : Arianna Fontana è in finale nei 1500 metri alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La valtellinese andrà a caccia ancora una volta della medaglia anche nella distanza più lunga, con l’obiettivo di salire per la settima volta sul podio olimpico e di diventare la più vincente della storia nello Short track. La Campionessa Olimpica dei 500m vuole farci sognare. In semifinale Arianna ha mostrato tutta la sua straordinaria esperienza, ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana e Martina Valcepina in semifinale nei 1500m : Buona la prima per Arianna Fontana e Martina Valcepina nelle batterie dei 1500 metri. Entrambe le azzurre si sono qualificate per le semifinali e torneranno sul ghiaccio alle 12.13 per giocarsi un posto nella finale olimpica sulla lunga distanza. Ottime sensazioni quelle mostrate da Fontana, che ha dominato la sua gara, vincendo davanti all’olandese Jorien Ter Mors, che ha vinto l’oro in questa Olimpiade nei 1000 metri dello speed ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : Arianna Fontana per un bis storico nei 1500m. Martina Valcepina ha voglia di riscattarsi : Dopo il trionfale oro nei 500 metri, Arianna Fontana torna nuovamente sul ghiaccio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. La campionessa valtellinese sarà impegnata domani nei 1500 metri, la distanza più lunga nello Short track, andando a caccia di una doppietta storica. Il successo di martedì ha sicuramente galvanizzato Arianna e le ha tolto anche quella pressione di dover per forza conquistare quella medaglia d’oro che non ...

Short track - Arianna Fontana in semifinale nei 500 metri. Eliminata Martina Valcepina : Arianna Fontana vince la prima batteria dei quarti di finale dei 500 metri di Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018 e accede in semifinale. E’ stata una batteria travagliata per l’azzurra. Prima la valtellinese ha commesso una falsa partenza, poi la gara è stata nuovamente sospesa dopo un contatto tra la canadese St. Gelais e l’olandese Van Kerkhof che ha portato alla squalifica della portacolori della Foglia ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Arianna Fontana e Martina Valcepina - 500 metri per un sogno : Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. E’ il giorno dei 500 metri femminili e dunque tornano sul ghiaccio Arianna Fontana e Martina Valcepina. La fantastica coppia dello Short track italiano va caccia della medaglia, ma sarà una battaglia senza esclusione di colpi fin dai quarti di finale. L’attesa è veramente ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le due azzurre sono andate molto bene in stagione in Coppa del Mondo, salendo entrambe sul podio e addirittura agli Europei hanno fatto doppietta con Valcepina davanti a Fontana. La portabandiera ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina. Fin dai quarti sarà battaglia : Le Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 hanno finora dato all’Italia una sola medaglia, quella di Dominik Windisch nella sprint di biathlon, ma domani sarà una giornata molto importante per la squadra azzurra, perchè sul ghiaccio tornano Arianna Fontana e Martina Valcepina. La fantastica coppia dello Short track italiano sarà impegnata nei 500 metri, alla caccia di quella medaglia tanto attesa ed auspicabile all’inizio dei Giochi ...

Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 : i quarti di finale dei 500 metri e le avversarie di Arianna Fontana e Martina Valcepina : Domani martedì 13 febbraio si assegneranno le medaglie dei 500m femminili di Short track alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. L’Italia vuole essere assoluta protagonista con Arianna Fontana e Martina Valcepina: si incomincia dai quarti di finale, le migliori due di ogni serie accedono alle semifinali, poi l’attesa finale tra le migliori quattro per definire il podio. Arianna Fontana sarà impegnata nel primo quarto di finale. ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : la coppia Arianna Fontana/Martina Valcepina vuol regalarsi un sogno nei 500 metri : La Gangneung Ice Arena domani sarà sotto i riflettori per le speranze azzurre di andare a medaglia nello Short track. La portabandiera Arianna Fontana e Martina Valcepina saranno i due assi nel mazzo del Bel Paese per aspirare alla top3 nei 500 metri a partire dai quarti di finale previsti alle ore 19.00 locali (le 11.00 italiane). Inutile negarlo, ci sono grandi aspettative per entrambe le atlete. La campionessa valtellinese, reduce dal trionfo ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : quando gareggiano Arianna Fontana e Martina Valcepina nei 500 metri? Programma - orari e tv : Arianna Fontana e Martina Valcepina vanno a caccia delle medaglie alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Le due azzurre saranno impegnate sui 500m di Short track nella giornata di martedì 13 febbraio: si preannuncia una giornata davvero campale per le nostre due punte di diamante che possono seriamente lottare per il podio. La portabandiera è tra le grandi favorite per la medaglia d’oro nella prova più veloce del circuito, se la ...

Short track - Olimpiadi Invernali PyeongChang 2018 : che inizio di Arianna Fontana! Esordio positivo anche per Martina Valcepina : Prima vera giornata di gare alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018 ed Esordio molto positivo per Arianna Fontana. Un sabato molto incoraggiante per la portabandiera azzurra, che ha ben figurato prima nei 500 metri e poi, soprattutto, nella staffetta. Buone indicazioni anche da parte di Martina Valcepina, che può ritenersi soddisfatta anche lei di questo suo inizio olimpico. Andiamo con ordine e partiamo dalle batterie dei 500 metri. Le due ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA (10 febbraio) : Arianna Fontana e Martina Valcepina facilmente ai quarti di finale dei 500m - staffetta femminile in finale!!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata di gare per lo Short track alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. E’ il giorno di Arianna Fontana. La portabandiera della spedizione tricolore in questi Giochi fa il suo esordio. Le attese non mancano e quell’oro è il vero obiettivo della campionessa valtellinese. La sua avventura inizierà dalle batterie dei 500 metri dove, insieme a Martina Valcepina e Lucia Peretti ...