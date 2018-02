Mario Serpa Vs Lorenzo Riccardi Video | lite a Uomini e Donne L' opinionista | Sei di

Mario Serpa rimprovera Lorenzo Riccardi : “Con me devi stare calmo” : Uomini e Donne, Lorenzo Riccardi discute con Mario Serpa : è polemica sui social E’ da poco finita una nuova puntata del Trono Classico di Uomini e Donne. E protagonista assoluto è stato senza ombra di dubbio il corteggiatore Lorenzo Riccardi . Difatti quest’ultimo è finito nell’occhio del ciclone per il suo atteggiamento, ritenuto da molti fan del dating show prodotto e condotto da Maria De Filippi fin troppo sopra le righe. E a ...

Uomini e Donne gossip - Mario Serpa critica Lorenzo : caos sul web : Uomini e Donne , Mario Serpa contro Lorenzo Riccardi: delirio tra il pubblico in studio e sul web Non è un segreto che Mario Serpa sia follemente amato da tutto il pubblico di Uomini e Donne . L’ex corteggiatore del Trono Classico riesce sempre a dire la cosa giusta al momento giusto. Il nuovo opinionista della trasmissione […] L'articolo Uomini e Donne gossip , Mario Serpa critica Lorenzo : caos sul web proviene da gossip e Tv.

Uomini e donne - Juan Fran Sierra sul ritorno di fiamma tra Claudio Sona e Mario Serpa : Il 2017 si è chiuso con un vero e proprio colpo di scena per tutti i fan di Uomini e donne, che a Natale hanno trovato un gradito regalo sotto l’albero: il ritorno come coppia di Claudio Sona e Mario Serpa. Proprio quando sembrava che tutto fosse ormai perduto e che la nota vicenda che ha travolto l’ex tronista – accusato dal suo ex Juan Fran Sierra di aver portato avanti un trono finto in quanto ancora sentimentalmente legato ...