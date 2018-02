Mare | plastica presente in oltre il 70% dei pesci oceanici degli abissi

meteoweb.eu

(Di martedì 20 febbraio 2018) Particelle disono state trovate in quasi tre quarti deiche vivono nelle profondità oceaniche dell’Atlantico nordoccidentale, una delle più alte frequenze di microplastiche riscontrate neidi tutto il mondo. E’ quanto rivela uno studio condotto dagli scienziati della National University of Ireland Galway, pubblicato in ‘Frontiers in Marine Science’. Molti hanno consumato diversi piccoli pezzi di, come un pesce lanterna puntato, lungo 4,5 cm, trovato con 13 particelle nello stomaco. Gli scienziati hanno esaminato 233, in un’area inquinata dell’Atlantico nordoccidentale fino a 600 metri di profondità, con dimensioni variabili dai 3,5 ai 59 cm. E hanno scoperto che il 73% aveva consumato, “rendendola una delle più alte frequenze segnalate di presenza di microplastiche tra i”. Da ...