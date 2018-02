Manuel Agnelli | ' A XFactor ho fallito Siamo in trattativa | devo capire bene il mio ruolo'

Manuel Agnelli lascia X-Factor?/ “Ho fallito - non è certo che rimanga. Serve più spazio per la musica” : Manuel Agnelli tornerà a partire dal prossimo 22 febbraio su Rai Tre con lo show musicale dal titolo Ossigeno. Il suo futuro a X Factor è ancora incerto, ma... (Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 17:42:00 GMT)

Manuel Agnelli : "A X Factor ho fallito - non so se resto. Ora farò la tv che mi piace" : "A X Factor ho fallito". È questa la sintesi di Manuel Agnelli che in un'intervista a La Stampa racconta quello che pensa del programma di Sky e della sua possibile partecipazione alla prossima edizione:Siamo ancora in trattativa [...] avrei voluto portare la musica più al centro ma ho fallito, anche se con le band ho fatto un percorso più preciso dell'anno prima. [...] Continuo a pensare che XFactor possa fare tanto per la ...

Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno” su Rai 3 : ROMA – Da giovedì 22 febbraio, in seconda serata su Rai3, Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno”. Un viaggio sorprendente attraverso le connessioni tra la parola scritta e cantata, le immagini, il ricordo, le storie personali. Cinque puntate in seconda serata, costruite attorno a temi ispirati dai protagonisti in studio, con l’obiettivo preciso e dichiarato di […] L'articolo Manuel Agnelli porta il suo “Ossigeno” su Rai 3 sembra essere il ...

Manuel Agnelli dà «Ossigeno» a Rai3 con musica e talk. Bonolis e Santamaria tra gli ospiti : Ossigeno Un programma dove si suoni musica al di fuori del comune e dove la musica si discuta, attraverso tematiche ad essa legate. Manuel Agnelli ci prova e, dopo X Factor, dà «Ossigeno» a Rai3. Da giovedì 22 febbraio prossimo, il frontman degli Afterhours debutterà in seconda serata sulla rete diretta da Stefano Coletta con un nuovo esperimento in cinque puntate, pensato come viaggio attraverso le connessioni tra la parola scritta e cantata, ...

Manuel Agnelli - musica e cultura su Rai 3 con Ossigeno : Manuel Agnelli dal 22 febbraio sbarca su RaiTre, in seconda serata, per parlare di musica e cultura con le cinque puntate di Ossigeno. Nel programma condotto dal leader degli Afterhours, che con la partecipazione ad X Factor nei panni di giudice ha raggiunto visibilità e popolarità anche per il pubblico televisivo, ci sono ospiti come Joan As Police Woman, Claudio Santamaria, lo scrittore Paolo Giordano e molti altri ancora da svelare. ...

Caravaggio come una rockstar con la voce di Manuel Agnelli nel film Sky : di Stefania Cigarini ROMA - Ha vissuto le tenebre, ma è stato maestro della luce, come nessun altro. Dopo Raffaello il principe delle arti, Sky - con Magnitudo - dedica un film alla vita, alle opere ...

Caravaggio - l'anima e il sangue : al cinema la vita e i tormenti di Michelangelo Merisi con la voce di Manuel Agnelli : Arriva in sala, distribuito da Nexo Digital, www.nexodigital.it , . L'uomo e artista Caravaggio viene raccontato, spiega una nota, attraverso un'approfondita indagine investigativa effettuata con ...

Anticipazioni Quelli che il calcio - ospiti 11 febbraio 2018 : Manuel Agnelli e Betta Lemme : Anticipazioni Quelli che il calcio 11 febbraio A Quelli che il calcio saranno ospiti della puntata dell’11 febbraio 2018: Manuel Agnelli e Betta Lemme oltre a numerosi altri Vip. Mentre su Rai 1 andrà in onda la puntata di Domenica In dedicata a Sanremo 2018 e su Canale 5 Barbara d’Urso si occuperà dell’Isola dei Famosi 2018, Luca & Paolo racconteranno agli sportivi le partite di calcio di Serie A. Cosa accadrà nello studio ...