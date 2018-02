Manchester City Inter Primavera | risultato live 0-0 | streaming video-tv | formazioni

Fa Cup : Wigan Manchester City - polizia indaga su incidenti : Il Wigan ha assicurato la massima cooperazione alle forze di polizia che hanno avviato un'indagine sull'invasione di campo seguita alla vittoria dei 'Latics' sul Manchester City . Nel corso dei ...

Finale rovente in Wigan-Manchester City : invasione e rissa negli spogliatoi [VIDEO] : La magia della FA Cup continua a colpire. A farne le spese questa volta è stato il Manchester City, eliminato clamorosamente dal Wigan, squadra che milita nella terza serie inglese (la nostra Lega Pro). La squadra di Guardiola deve quindi dire addio al sogno di vincere tutte le competizioni a cui ha preso parte quest’anno. Wigan-Manchester City verrà ricordata però anche per il Finale ad alta tensione. I tifosi di casa al triplice fischio ...

Shock Manchester City - è fuori dalla FA Cup : impresa clamorosa del Wigan : Clamoroso risultato negli ottavi di finale di FA Cup, incredibile impresa del Wigan che ha eliminato il Manchester City, sfuma il primo obiettivo stagionale per la squadra di Guardiola, brutta prestazione per i leader della Premier League che devono arrendersi al piccolo Wigan. Decide una rete Grigg al 79′, nel finale tante occasioni per il Manchester City e forcing incredibile, la squadra di Guardiola non trova però la via della rete. ...

Youth League : Manchester City-Inter - info diretta streaming e tv : La Champions League dei giovani entra nel vivo. Manchester City-Inter è sicuramente una partita che promette grande spettacolo visto che la formula della competizione prevede una gara secca per decidere chi passerà il turno e continuerà così a sognare di salire sul tetto d’Europa del calcio giovanile. I nerazzurri di Vecchi di sicuro non sono stati avvantaggiati dall’urna di Nyon che li ha messi di fronte ad una delle più forti squadre del ...

Youth League - Manchester City-Inter in diretta e in esclusiva su Premium Sport : Ormai da qualche anno l’Inter manca dalle competizioni europee, ma a rappresentare i colori nerazzurri, almeno per ora, ci pensa la sua formazione Primavera, reduce dalla conquista del campionato e della Supercoppa. Domani, martedì 20 febbraio, la squadra guidata da Stefano Vecchi sarà quindi impegnata in trasferta contro il Manchester City, gara valida per gli […] L'articolo Youth League, Manchester City-Inter in diretta e in ...