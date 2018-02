Maltempo Friuli Venezia Giulia | a Trieste prevista bora a 120 chilometri all’ora 

Maltempo - tanta neve in Emilia Romagna : Bologna imbiancata - Appennino sommerso. La nevicata si sposta verso Veneto e Friuli Venezia Giulia [LIVE] : 1/29 ...

Maltempo - forti nevicate in Friuli Venezia Giulia : annullata notturna della pista Di Prampero di Tarvisio : Intense nevicate stanno interessando i monti del Friuli Venezia Giulia: si registrano alcuni disagi tra cui la chiusura di alcuni impianti durante l’arco della giornata, secondo quanto riferisce l’agenzia Promoturismo FVG, la quale informa che l’apertura in notturna della pista Di Prampero di Tarvisio (Udine), che era in programma oggi, è stata annullata per avverse condizioni meteo e ragioni di sicurezza, e sarà aperta ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : “Sulle Alpi pericolo valanghe 2 (moderato) per accumuli da vento in quota. Sopra i 1900-2000 m in particolare nelle esposizioni settentrionali è possibile localmente il distacco di lastroni in genere con forte sovraccarico“: lo rileva il bollettino valanghe del Friuli Venezia Giulia. “Sui pendii molto ripidi, in prossimità di creste e forcelle, non si esclude che il distacco possa ancora avvenire al passaggio del singolo ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe da moderato a debole : Secondo il Bollettino regionale, il pericolo valanghe in Friuli Venezia Giulia cala al grado 2 su 5 sulle Alpi e a grado 1 sulle Prealpi. Fino alla quota di 1.900-2.000 metri il manto nevoso si presenta in genere ben consolidato, sulle Prealpi fino alle massime quote. Sulle Alpi, sopra i 1.900 metri in particolare nelle esposizioni settentrionali, sono ancora presenti recenti depositi da vento non del tutto consolidati dove, in particolare in ...

Maltempo Friuli Venezia Giulia : pericolo valanghe in diminuzione : Va da marcato (grado 3 su scala di 5) sulle Alpi a moderato (2) sulle Prealpi il pericolo di valanghe in Friuli Venezia Giulia. Lo comunica oggi in Bollettino regionale. Il pericolo e’ in rapida diminuzione. Ieri sono cadute piogge sino a 1.900 metri circa, mentre al di sopra sono caduti dai 30-50 cm di neve sulle Alpi Carniche, 20-40 a Est. Alla fine sono scesi 10-20 cm alla quota di 1.700 m. su neve bagnata. Nel pomeriggio, sopra i ...

Maltempo - Friuli Venezia Giulia : forti venti di scirocco e piogge intense : forti venti di scirocco e piogge intense stanno interessando le montagne del Friuli Venezia Giulia. Su Alpi e Prealpi Carniche sono caduti fino a 100 mm in 6 ore nella zona di Barcis, nell’Alto Pordenonese,con raffiche di vento a 110 km/h sul monte Rest. Nelle ultime ore, poi, si sono sviluppati alcuni rovesci con 12 mm/ora di pioggia anche sulle Prealpi Carniche orientali e sul Gemonese, mentre sulla costa lo scirocco soffia a oltre 55 ...

Maltempo in Friuli Venezia Giulia : forti piogge e allagamenti in Valcellina : In Friuli Venezia Giulia il Maltempo ha generato disagi alla circolazione in Valcellina, in provincia di Pordenone: i vigili del fuco del Comando provinciale riferiscono che prosegue il monitoraggio della situazione lungo la SR251, tra Barcis ed Erto, dove le acque del fiume Cellina lambiscono la carreggiata. Intervento ad Erto e Casso, dove si segnalano delle valanghe provocate dallo scioglimento della neve. Secondo l’Osservatorio ...

Maltempo - frana in Friuli : liberati i turisti bloccati : Sono stati liberati tutti i turisti rimasti intrappolati dalla frana che era caduta a Capodanno in Val Tramontina (Pordenone). Si tratta di una ventina di persone che aveva preferito restare in valle sebbene vigili del fuoco e carabinieri avessero approntato, assieme a Protezione civile comunale e Soccorso alpino, un passaggio nel bosco, attraverso un’antica mulattiera. L’arteria e’ rimasta aperta giusto il tempo di far ...

Maltempo. Frana in Friuli - impianti sci chiusi nel torinese. Disagi nei collegamenti con le isole : Danni sono stai segnalati in Calabria e in Sicilia. Le nevicate intanto stanno concedendo una tregua a Cortina d'Ampezzo e larga parte della montagna bellunese: le precipitazioni più abbondanti a Sappada

Maltempo : frane - mareggiate e forte vento da Friuli e Veneto alla Sardegna : Inizio anno all'insegna del Maltempo, soprattutto nel Nord Italia. Le forti piogge delle ultime ore in Friuli Venezia Giulia hanno provocato il distacco di una frana lungo la strada comunale che dall'...

Maltempo - frana in Friuli - neve in Veneto Pioggia e vento al Sud|Previsioni meteo : Quindici persone sono rimaste isolate in provincia di Pordenone per una frana. Allerta meteo ancora in Toscana, Sardegna, Sicilia, Calabria, Puglia. Mentre in Veneto con tinua a nevicare

Maltempo : stato di emergenza a Friuli Venezia Giulia ed Emilia Romagna : Il Consiglio dei ministri, su proposta del presidente Paolo Gentiloni, ha deliberato: – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati il giorno 10 agosto 2017 nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia; – la dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati nei giorni dall’8 al 12 ...

Maltempo - Friuli : polo sciistico di Sella Nevea senza elettricità per ore : Forte Maltempo in Friuli Venezia Giulia dove il polo sciistico montano di Sella Nevea, frazione di Chiusaforte (Udine), e’ rimasto per ore senza energia elettrica a causa di alcuni alberi che si sono abbattuti la notte scorsa sui cavi della linea a causa delle forti nevicate cadute nelle ultime ore in Alto Friuli. La soluzione del blackout elettrico è stata ulteriormente complicata dalla difficolta’ di raggiungere il centro abitato a ...

