«M’aiuti Signora Deputatrice…» | le lettere dalle case chiuse a Lina Merlin

vanityfair

(Di martedì 20 febbraio 2018) Sessant’anni fa – 20 febbraio 1958 – la Camera approvava, in via definitiva, la leggeche proibiva l’attività dei «casini» o. Anche se oggi qualcuno vuole riaprire le, sarà bene ricordare che quelle d’allora – qualunque cosa raccontino i nostalgici – erano dei veri e propri lager. Lo documentano leche, all’epoca, le signorine dellescrivevano alla senatriceperché non demordesse dalla sua battaglia. La newsletter Anteprima* di Giorgio Dell’Arti ha deciso di pubblicare ogni giorno, da oggi e fino alla festa della donna dell’8 marzo, una di queste. Un romanzo a puntate che fa sudare freddo. E noi anticipiamo la prima. B., 27 Gennaio 1951DeputatessaIo ò saputomie compagne della legge che fà per noi prostitute. Io non me ne intendo; sono una povera ...