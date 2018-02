Mago Silvan L' intervista in occasione dei suoi 80 anni Che fuori tempo che fa

Fabio Fazio - gli ospiti del lunedì : Mago Silvan - Red Canzian - Malgioglio e Antonella Elia : Dopo il boom di ascolti con Silvio Berlusconi e Gianni Morandi , Fabio Fazio torna in tv stasera con un nuovo appuntamento con il tavolo del lunedì di Che Fuori Tempo Che Fa di Fabio Fazio in onda il ...

'Oh - guardate... Assurdo!'. Il Mago Silvan ospite di Fabio Fazio a 'Che tempo che fa' - e mentre era in diretta... Beh - è successo - ... : A sette anni presentò i suoi primi spettacoli presso l'oratorio Don Bosco della sua città con il nome di Saghibù. Non ancora ventenne, passò al professionismo dopo essere stato battezzato con il nome ...