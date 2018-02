Made in Internet | arriva lo show per creators

Le star del web in tour con “Made in Internet” - tra i protagonisti Favij e i Mates : Roma, 15 gennaio 2018. Favij e Mates sono i cinque Creator più famosi del momento, un fenomeno esplosivo che i giovanissimi tra i 10 e i 17 anni hanno fatto crescere a suon di clic su internet. Una popolarità che continua a lievitare, video dopo video, e che li ha portati a diventare delle vere e proprie celebrità venerate come rock star dai teenager e seguite su Youtube, Instagram e Facebook da milioni di utenti. Dopo lo straordinario successo ...