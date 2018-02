M5S | giudice respinge ricorso esclusa da parlamentarie | capo sceglie candidati ma manca

Giudice smaschera M5S : "Non c'è democrazia" : Il ricorso di Maria Elena Martinez, esclusa dalle parlamentarie del Movimento Cinque Stelle è finito con un buco nell'acqua. Infatti il Tribunale civile di Roma ha respinto l'istanza della militante ...

Rosatellum bis - giudice Firenze respinge ricorso dell’ex M5S Artini : ‘Inammissibile’ : Il tribunale civile di Firenze, con ordinanza del giudice Giuseppina Guttadauro, ha respinto come “inammissibile”, per mancanza dei requisiti di “urgenza e di strumentalità cautelare”, il ricorso presentato contro il Rosatellum bis dal deputato Massimo Artini (ex M5s ora Alternativa Libera). Di fatto è un via libera alla nuova legge elettorale. Questo di Firenze è il primo ricorso tra quelli presentati contro il ...

FERDINANDO IMPOSIMATO E' MORTO/ Giudice nell’attentato a Papa Wojtyla : il cordoglio del M5S : È MORTO FERDINANDO IMPOSIMATO, ex Giudice istruttore sul caso Moro e nell'attentato a Papa Giovanni Paolo II: è stato candidato M5s al Quirinale prima dell'elezione di Mattarella(Pubblicato il Tue, 02 Jan 2018 19:40:00 GMT)

Morto Imposimato - fu giudice del caso Moro. Ex Pci - si era avvicinato al M5S foto|video Il magistrato dei misteri : Aveva 81 anni: oltre dell’inchiesta sulla morte del segretario Dc si era occupato anche di quella sull’attentato a papa Wojtyla. I grillini lo volevano candidare al Quirinale

Ferdinando Imposimato - morto il giudice del caso Moro e dell’attentato a Wojtyla. Candidato da M5S per il Quirinale : È morto stamattina al Policlinico Gemelli di Roma Ferdinando Imposimato. Il giudice era stato ricoverato d’urgenza il 31 dicembre nel reparto di rianimazione. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. Magistrato e presidente emerito della Cassazione fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo dall’omicidio Bachelet al caso Moro e quello per l’attentato al Papa. Trai casi di cui si era occupato anche ...

Ferdinando Imposimato - morto il giudice del caso Moro e dell’attentato a Wojtyla. Candidato da M5S per il Quirinale nel 2015 : È morto stamattina al Policlinico Gemelli di Roma Ferdinando Imposimato. Era nato a Maddaloni (Caserta) il 9 aprile 1936. Magistrato, fu giudice istruttore di alcuni tra i più importanti processi di terrorismo, come quello per il caso Moro e quello per l’attentato al Papa. Nel 1987 venne eletto al Senato come indipendente di sinistra nelle liste del Pci, nel 1992 fu eletto Camera e poi nel ...

