Luigi Di Maio chiama i ministri del suo governo | ma Pier Luigi Ciocca e Laura Mirachian

Luigi DI MAIO A DOMENICA LIVE/ Leader M5s sui casi Rimborsopoli - massoneria e De Falco : “l’Europa non ci tema” : LUIGI Di MAIO a DOMENICA LIVE: il Leader del Movimento 5 Stelle intervistato dalla D'Urso. Leader M5s sui principali casi di Rimborsopoli, della massoneria e del candidato De Falco(Pubblicato il Sun, 18 Feb 2018 15:08:00 GMT)

Luigi Bisignani - il terribile sospetto sul 4 marzo : 'Così le schede elettorali possono favorire Luigi Di Maio e M5s' : In vista del 4 marzo, Luigi Bisignani ha un grosso dubbio che riguarda la scheda elettorale . E questo dubbio lo esprime in un intervento su Il Tempo , dove premette: 'È allarme al Viminale'. Questo ...

L'intervista integrale a 'La Stampa' di Luigi Di Maio - candidato premier M5s : Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 Stelle, è stato protagonista di una video intervista nella redazione de La Stampa . Ecco il video integrale.

Luigi Di Maio e M5s - un condono per cancellare rimborsopoli : l'idea dei vertici del Movimento : Un bel colpo di spugna . Perché quei soldi sono andati e riaverli indietro sarà assai difficile. E per chiudere al più presto un caso che sta pesando non poco su quella immagine di 'onestà, onestà' di ...

Luigi Di Maio all'attacco sull'inchiesta rifiuti in Campania : "I De Luca assassini della mia terra - si devono dimettere" : Dopo la pubblicazione del secondo video di Fanpage sull'inchiesta rifiuti in Campania, il Movimento 5 Stelle va all'attacco del governatore della Campania, Vincenzo De Luca, e del figlio Roberto, assessore al Bilancio a Salerno."La terra dei fuochi esiste non per colpa della criminalità organizzata ma per colpa di politici come il pd e forza italia che fanno affari con la criminalità organizzata", ha detto il candidato premier ...

Luigi Di Maio - il retroscena sull'addio del fondatore grillino Borrelli : rischio scissione con Pizzarotti : Le crepe all'interno del Movimento Cinque Stelle da fiumi carsici sono diventate vere e proprie spaccature a cielo aperto, tanto che l'incubo di una scissione imminente è ormai tema inevitabile nei ...

Luigi Di Maio : «Il governo passa da noi» : Le parole del candidato dell’M5S al Secolo XIX: «Berlusconi e Renzi hanno fallito, non avranno il 51%». Nel pomeriggio, comizio al teatro Stabile

Luigi Di Maio in redazione : invia la tua domanda : Sabato 17 febbraio in redazione un forum con il candidato premier M5S Luigi Di Maio, inviate qui sotto le vostre domande. Il leader Cinquestelle risponderà a una selezione dei vostri quesiti. ...

Luigi Di Maio - scandalo Rimborsopoli : la baby deputata grillina Marta Grande e l'affitto d'oro a Roma : Alla faccia dei grillini francescani. Nello scandalo Rimborsopoli che sta sconvolgendo il mondo del Movimento 5 Stelle spicca il caso di Marta Grande , baby-deputata , quando è stata eletta nel 2013 aveva appena 25 anni, che come riportato da Panorama ha messo 'a bilancio' circa 2.200 euro ...

Luigi di Maio - su Rimborsopoli scoppia la paranoia dei grillini : 'Tutta colpa di Berlusconi e dei servizi segreti' : Non poteva passare troppo tempo prima che alla denuncia delle Iene sullo scandalo dei rimborsi mai restituiti dei grillini seguisse una succulenta teoria del complotto, naturalmente sfornata dalle ...

Luigi di Maio da barzelletta - nei Cinque stelle 3 massoni e 14 - non 8 - furbetti : Ma dove vai se il massone non ce l' hai. E occhio ai fidanzati ladri, e attenzione ai commercialisti distratti. E vieni avanti, scontrino. E via così. Sarà pure 'tutta pubblicità' come rassicura Beppe ...

M5S - Luigi Di Maio : “Ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare per dimezzare stipendi degli eletti” : “Oggi ho chiesto ai leader di tutte le forze politiche di firmare questo atto di impegno e di consentire a tutte le forze politiche di impegnarsi per votare il dimezzamento degli stipendi dei parlamentari e la rendicontazione dei rimborsi“. Rilancia così il candidato premier dei Cinque Stelle Luigi Di Maio dopo i giorni più difficili per il Movimento alle prese con le mancate restituzioni al Fondo per il microcredito. “Io l’ho ...

RIMBORSOPOLI M5S/ Ultime notizie - video Iene : 14 parlamentari coinvolti. Luigi Di Maio “smentito” sull'ammanco : RIMBORSOPOLI M5s, Ultime notizie: video Iene con nuove rivelazioni sul caso delle false restituzioni. Online la seconda parte dell'inchiesta di Filippo Roma: 14 parlamentari coinvolti(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:40:00 GMT)

Luigi Di Maio umiliato da Guido Crosetto : 'Lui candidato premier perché sta bene in giacca e cravatta' : Come sempre, uno strepitoso Guido Crosetto . Questa volta il 'gigante' di Fratelli d'Italia mette nel mirino il candidato premier del M5s, Luigi Di Maio , travolto al pari del suo partito dallo ...