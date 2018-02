LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 | DIRETTA mercoledì 21 febbraio | Sofia Goggia e Federico

LIVE Pattinaggio artistico - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Carolina Kostner - siamo con te! L’Italia si stringe con la sua Musa : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del programma corto femminile di Pattinaggio artistico alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Questa è la gara più attesa da tutti gli italiani, tutti aspettano Carolina Kostner: la nostra Musa va a caccia di una nuova impresa, la sua classe sul ghiaccio e la sua bellezza saranno le armi con cui tentare l’assalto alle medaglie. Il podio a cinque cerchi, dopo quattro anni dal bronzo ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : OAR-Norvegia - quarti di finale. Russi strafavoriti - scandinavi per sorprendere : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di OAR-Norvegia, incontro di quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Il team OAR è emerso nella prima fase come la principale favorita per la conquista della medaglia d’oro. I Russi sono arrivati in Corea motivatissimi a vincere, complice il fatto di gareggiare sotto bandiera neutrale. Hanno chiuso con il miglior attacco la prima fase (14 ...

LIVE Speed skating - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : si assegnano le medaglie nei team-pursuit. E’ Olanda vs Asia : Giornata dedicata alle semifinali ed alle finali dei team pursuit maschili e femminili dello Speed skating alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018: si inizia con le semifinali femminili per poi passare a quelle maschili. Stabilite le finaliste sarà poi la volta delle finali di consolazione, con l’Italia maschile impegnata nella sfida per il quinto posto. Dalle 13.52 finalmente si assegneranno le medaglie: si parte dal bronzo femminile ...

LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Klotz e Thanei - obiettivo miracolo nello skicross maschile : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dello ski cross maschile alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc ...

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Finlandia e Svezia-Germania - quarti di finale. Esame ostico per i canadesi - svedesi favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Finlandia e Svezia-Germania, quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono le ultime due sfide dei quarti, quelle che completeranno il quadro delle semifinaliste. C’è grande attesa per la sfida tra Canada e Finlandia. I nordamericani erano i favoriti della vigilia ma nella prima fase non hanno brillato, chiudendo come migliore ...

LIVE Sci alpino - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Sofia Goggia - tutto o niente. Sfida all’americana Lindsey Vonn. E’ l’ora della verità : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile delle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Finalmente ci siamo, il momento tanto atteso per i colori azzurri è arrivato ed una delle carte da medaglia più importanti il Bel Paese se la giocherà in questa gara, sulle nevi coreane di Jeongseon. E’ il giorno di Sofia Goggia, del tutto e o niente. La nostra nazionale di sci alpino si aggrappa alle prestazioni della sciatrice ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati LIVE - programma : Maffei ci prova nello snowboard : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 19:22:00 GMT)

Olimpiadi PyeongChang : la giornata LIVE : Olimpiadi PyeongChang: la giornata LIVE I Giochi invernali ora per ora: ultima prova di discesa, Fanchini con il terzo tempo e Goggia undicesima. Italia del curling fuori, Cappellini-Lanotte sesti Continua a leggere L'articolo Olimpiadi PyeongChang: la giornata LIVE sembra essere il primo su NewsGo.

Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang/ Risultati LIVE - programma : italiani dodicesimi nel medagliere! : Olimpiadi Invernali 2018 Pyeongchang: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 14:52:00 GMT)

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Ufficiale dopo il ricorso della Germania : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. dopo le prove individuali tocca agli eventi riservati alle squadre e si incomincia con la gara che mette insieme uomini e donne: si incomincia con due frazioni femminili, poi a seguire due frazioni maschili. L’ITALIA ha vinto il bronzo quattro anni fa a Sochi 2014 e sogna di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi: ...

OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG/ Risultati LIVE : Fontana argento nella staffetta - bronzo nel biathlon! : OLIMPIADI INVERNALI 2018 PYEONGCHANG: Risultati live, medagliere, programma e italiani. Cinque finali oggi 20 febbraio, con buone speranze per l'Italia(Pubblicato il Tue, 20 Feb 2018 13:27:00 GMT)

LIVE Olimpiadi PyeongChang 2018 - DIRETTA martedì 20 febbraio : ARGENTO NELLO SHORT TRACK! BRONZO NEL BIATHLON! L’Italia vola a 8 medaglie! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di martedì 20 febbraio alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Ci aspetta una giornata davvero di fuoco: il menù è molto ricco sulle nevi e sul ghiaccio della Corea del Sud, il divertimento è assicurato per tutti gli appassionati e l’Italia si gioca delle carte davvero importanti. Gli azzurri puntano a rimpinguare il nostro medagliere che è fermo da venerdì notte e oggi si sogna davvero in ...

LIVE Biathlon - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ITALIA DI BRONZO! Grande volata di Windisch! : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta mista di Biathlon alle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Dopo le prove individuali tocca agli eventi riservati alle squadre e si incomincia con la gara che mette insieme uomini e donne: si incomincia con due frazioni femminili, poi a seguire due frazioni maschili. L’ITALIA ha vinto il bronzo quattro anni fa a Sochi 2014 e sogna di salire nuovamente sul podio a cinque cerchi: ...

LIVE Short track - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : ARGENTO ITALIA nella staffetta!!! Squalificate Cina e Canada. CHE EMOZIONE!! : Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di questa importantissima giornata di gare nella Gangneung Ice Arena. Lo Short track torna in scena sul ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang e lo fa con specialità in cui l’ITALIA spera di ottenere grandissimi risultati. Sarà il giorno della staffetta femminile dove le nostre Arianna Fontana, Martina Valcepina, Cecilia Maffei e Lucia Peretti andranno a caccia di una medaglia ...