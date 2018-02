LIVE Hockey ghiaccio | Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | OAR-Norvegia | quarti di

LIVE Hockey ghiaccio - Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA : Canada-Finlandia e Svezia-Germania - quarti di finale. Esame ostico per i canadesi - svedesi favoriti : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Canada-Finlandia e Svezia-Germania, quarti di finale del torneo di Hockey su ghiaccio delle Olimpiadi Invernali di PyeongChang 2018. Sono le ultime due sfide dei quarti, quelle che completeranno il quadro delle semifinaliste. C’è grande attesa per la sfida tra Canada e Finlandia. I nordamericani erano i favoriti della vigilia ma nella prima fase non hanno brillato, chiudendo come migliore ...