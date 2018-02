LIVE Freestyle Olimpiadi PyeongChang 2018 in DIRETTA | Klotz e Thanei | obiettivo miracolo

oasport

: Mi è piaciuto un video di @YouTube: - z3r0sTr3sS : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - SimixHarDj : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di martedì 20 febbraio 2018) Buongiorno e benvenuti alladello ski cross maschile alleInvernali di. Si preannuncia una gara appassionante e avvincente e aperta a diversi pronostici anche il se il grande favorito è Jean-Frederic Chapuis, Campione Olimpico che insegue la doppietta: il francese è la grande icona di questo sport ma se la dovrà vedere con diversi connazionali molto agguerriti oltre che con l’austriaco Marc Bischofberger in testa alla classifica di Coppa del Mondo e tanti altri pretendenti. L’Italia si affida a Siegmare Stefan, mai saliti sul podio in Coppa del Mondo ma possibili outsider: serve davvero unnella giornata più importante della carriera. OASport vi propone ladello ski cross maschile alleInvernali di: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. ...