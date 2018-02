L’Isola dei Famosi – Quinta puntata del 20 febbraio 2018 – Conduce Alessia Marcuzzi con

Filippo Nardi eliminato alL’Isola dei famosi - salvi Franco Terlizzi e Amaurys Perez che si commuovono : Filippo Nardi è il concorrente eliminato all’Isola dei famosi 13 nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5: al televoto perde contro Amaurys Perez e Franco Terlizzi. Filippo Nardi esce dall’Isola dei famosi 2018, qual è la percentuale del televoto? Filippo deve lasciare il reality show: al televoto ottiene il 66% delle preferenze contro l’11% di Amaurys […] L'articolo Filippo Nardi eliminato all’Isola dei ...

Giucas Casella si ritira dalL’Isola dei famosi anche se lui non vuole : ecco il motivo : Giucas Casella è costretto a ritirarsi dall’Isola dei famosi, l’annuncio in diretta nella puntata di martedì 20 febbraio su Canale 5. Giucas Casella deve lasciare L’isola dei famosi Alessia Marcuzzi parla di “un problema di salute che pregiudica la sua permanenza all‘Isola, nulla di grave ma il medico di Magnolia ha detto che è il […] L'articolo Giucas Casella si ritira dall’Isola dei famosi anche se lui ...

Filippo Nardi tradito da Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi : L’Isola dei Famosi: Filippo Nardi e Bianca Atzei hanno discusso E’ da poco iniziata una nuova puntata dell’Isola dei Famosi 13, e c’è stato subito un incredibile e inaspettato confronto, che ha lasciato i telespettatori senza parole. Cosa è successo? Alessia Marcuzzi ha mandato in onda un video in cui la cantante Bianca Atzei, nelle ultime ore, ha discusso furiosamente con il naufrago italo – inglese Filippo Nardi. ...

“Una prova in più - sono spiazzata”. Droga alL’Isola dei Famosi la nuova rivelazione. Striscia la Notizia fa ascoltare ad Alessia Marcuzzi nuove prove sulla vicenda di Francesco Monte : “Ho sentito delle cose pesanti” : Il caso ‘canna-gate’ è al di là dal finire. Sull’isola dei Famosi si è consumata una tragedia per Francesco Monte che dopo essere stato accusato da Eva Henger di fumare marjiuana è tornato in Italia. In patria le polemiche sono proseguite a suon di interviste. Ma adesso “Striscia la Notizia” fornisce nuovi aggiornamenti sull’ormai chiacchieratissimo scandalo che si è consumato in Honduras, con un audio ...

Elena Morali e Francesca Cipriani con il trucco semipermanente alL’Isola dei famosi : intervista alla truccatrice Beatrice Di Taranto : Isola dei famosi, Elena Morali e Francesca Cipriani truccate: le sopracciglia con trucco semipermanente Elena Morali e Francesca Cipriani belle anche all’Isola dei famosi… ma con trucco! E sì, perché prima di partire per l’Honduras le due protagoniste di Colorado hanno pensato bene di ricorrere a uno stratagemma per apparire più carine pure in un […] L'articolo Elena Morali e Francesca Cipriani con il trucco ...

”Oddio - chiamate un dottore”. Malore per Bianca Atzei alL’Isola dei famosi. Medici a Cayos Cochinos e soccorsi con la barca : cosa è successo alla naufraga : La nuova edizione del’Isola dei famosi è partita in quarta. Ascolti record, polemiche, infortuni e abbandoni improvvisi. Da quando i naufraghi sono arrivati in Honduras ne sono capitate di cotte e di crude. A solo una settimana dall’inizio del programma la web influencer napoletana Chiara Nasti ha deciso di abbandonare il reality. La sua avventura in Hondura a causa delle molte difficoltà riscontrate nei primi sette ...

Francesco Monte intervistato a Chi : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno alL’Isola dei Famosi” : Francesco Monte intervistato dal settimanale Chi di Alfonso Signorini mette dei punti fermi su tutta la vicenda che lo ha coinvolto all’Isola dei Famosi 2018. Le dichiarazioni di Francesco Monte al magazine Chi Francesco Monte ex tronista di Uomini e Donne ed ex naufrago puntualizza la sua situazione in merito alle accuse della Henger sul “canna –gate”: L’Isola e i suoi teatrini per me sono un capitolo chiuso. Per fare share si è disposti a ...

Rosa Perrotta in lacrime alL’Isola dei Famosi : la confessione dell’ex tronista : Isola dei Famosi, Rosa Perrotta piange per i genitori: la rivelazione dell’ex tronista di Uomini e Donne Rosa Perrotta sta dimostrando di essere una donna davvero molto forte. La dolce e bellissima naufraga dell’Isola dei Famosi pare stia vivendo al meglio questa grande avventura. Sono davvero tanti i telespettatori del reality-show che stanno imparando a […] L'articolo Rosa Perrotta in lacrime all’Isola dei Famosi: la ...

Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso alL’Isola dei Famosi : Quanto è dimagrita Nadia Rinaldi sull’Isola dei Famosi Il percorso di Nadia Rinaldi all’Isola dei Famosi è durato poco ma è bastato a far perdere chili alla simpatica attrice romana. L’ex naufraga è infatti dimagrita ancora di più in Honduras, dopo che in Italia ha perso ben 75 chili negli ultimi anni. quanti chili ha […] L'articolo Nadia Rinaldi svela quanti chili ha perso all’Isola dei Famosi proviene da Gossip e ...

Bianca Atzei alL’Isola dei Famosi 2018 ritrova il sorriso con Filippo desnudo : anticipazioni 20 febbraio : Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 sembra ormai aver dimenticato Max Biaggi. Se nelle prime settimane l'abbiamo vista piangere pensando a quello che è successo con il pilota, anche in diretta parlando con Alessia Marcuzzi, in questi ultimi giorni, la cantante sarda ha avuto modo di litigare e ridere. Bianca Atzei all'Isola dei Famosi 2018 ha ritrovato il sorriso proprio grazie a Filippo Nardi con il quale c'è un rapporto speciale sin ...

Rosa Perrotta piange per i genitori alL’Isola dei Famosi : L’isola dei Famosi: Rosa Perrotta in crisi pensa ai genitori Momento di cedimento per Rosa Perrotta all’Isola dei Famosi. L’ex tronista di Uomini e Donne è scoppiata in lacrime pensando ai genitori. A circa un mese dall’inizio del reality di Canale5, la nostalgia di casa inizia a farsi sentire per i naufraghi, che stanno vivendo il gioco come un’esperienza di vita, guardandosi indietro e facendo un bilancio. In ...

Francesco Monte : “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno alL’Isola dei famosi - ecco perché ero sotto casa di Cecilia Rodriguez” : Francesco Monte, che si è ritirato dall’Isola dei famosi per difendersi dalle parole di Eva Henger (lo ha accusato di aver comprato e fumato marijuana in Honduras ma per ora non ci sono prove evidenti o filmati che lo dimostrino), ha concesso la sua prima intervista alla carta stampata. ecco cosa dichiara al settimanale Chi, […] L'articolo Francesco Monte: “Non chiedo scusa a Eva Henger e non torno all’Isola dei famosi, ...

Francesca Cipriani infortunata : stasera l’addio alL’Isola dei Famosi? : L’Isola 2018: Francesca Cipriani abbandonerà stasera? Francesca Cipriani si è infortunata e la sua esperienza all’Isola dei Famosi potrebbe finire qua: dopo essere stata visitata dal medico la maggiorata più amata degli italiani avrebbe un grave problema sul lato b. In seguito alla caduta avvenuta durante la prova delle palle di legno, Francesca ha riportato una contusione ai glutei. La Cipriani sulle spiagge honduregne ha così ...

Montalbano imbattibile : 42% di share. Successo annunciato (e come ogni anno L’Isola dei Famosi ‘non ci prova nemmeno’) : Il lunedì sera è il “Montalbano day“. Chiunque possieda una TV, è molto probabile che alle 21 circa si sintonizzi su Rai Uno. Ancora una volta, le nuove inchieste del Commissario Montalbano hanno avuto un Successo strepitoso. Un totale di 10 milioni 816mila spettatori e il 42.1% di share. La prima puntata aveva raggiunto il 45% e 11 milioni e 386mila spettatori, segnando il record dell’episodio più seguito di sempre. Non smette ...