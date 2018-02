Lipsia | che accoglienza per Sarri | stanza per fumatori nello spogliatoio del Napoli

Napoli-Lipsia - una sconfitta che fa discutere : Desta qualche perplessità la scarsa concentrazione degli azzurri contro i tedeschi di Hassenhutt, snobbati per dare la precedenza al sogno scudetto

LIVE Napoli-Lipsia - Europa League in DIRETTA : Ounas dal 1' - nessuna sorpresa tra le fila tedesche : Buonasera e bentrovati alla DIRETTA LIVE di Napoli-Lipsia, valida per la gara d’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Nella bolgia del San Paolo, i partenopei cercheranno la vittoria per avvicinarsi in modo deciso agli ottavi. Non sarà però un match da sottovalutare per la prima classificata del nostro campionato. La domanda, però, è proprio questa: gli uomini di Maurizio Sarri con quali stimoli scenderanno in campo? In lizza ...

Diretta/ Napoli Lipsia streaming video e tv : statistiche e orario - quote e probabili formazioni : Diretta Napoli Lipsia: info streaming video e tv, probabili formazioni, quote, orario e risultato live. Al San Paolo i partenopei di Maurizio Sarri tornano a giocare in Europa League(Pubblicato il Thu, 15 Feb 2018 19:45:00 GMT)

Napoli all'esame Lipsia - Sarri : ''Il salto di qualità passa anche da questa gara. Non dobbiamo sottovalutare i tedeschi' : Trovare la motivazione per onorare l'Europa League. E' la missione del Napoli alla vigilia dell'andata dei sedicesimi di finale contro il Lipsia. Maurizio Sarri chiede la massima concentrazione anche ...

Napoli - Albiol ancora a parte : distrazione muscolare per Chiriches. Hamsik out col Lipsia? : In campionato continua a volare il Napoli, sempre primo dopo il fantastico 4-1 del San Paolo contro la Lazio. Altra risposta alla Juventus, che il giorno prima aveva vinto a Firenze, e nona vittoria ...

Napoli-Lipsia - Europa League 2018 : le probabili formazioni. Sarri deve fare a meno di Mertens e si concede qualche cambio : Riprendono le coppe europee. Il Napoli inizia la sua campagna in Europa League affrontando il Lipsia ai sedicesimi di finale. Gli azzurri sono approdati qui dopo aver chiuso la fase a gironi della Champions League al terzo posto, dietro al Manchester City e allo Shakhtar. Un piazzamento che sa di ripiego, dal momento che gli obiettivi europei dei partenopei erano ben altri. Il Napoli, però, ha le carte in regola per poter arrivare in fondo alla ...

LIVE Calciomercato invernale - tutte le trattative e gli affari del 14 gennaio in DIRETTA : Verdi verso il Napoli - Sanchez ad un passo dallo United - Keita resta al Lipsia : Buongiorno e benvenuti ad una nuova DIRETTA LIVE dedicata alle trattative del Calciomercato invernale di domenica 14 gennaio. Vi aggiorneremo in tempo reale su voci, indiscrezioni e affari ufficiali su Serie A, Serie B e Campionati esteri. Buon divertimento con la nostra DIRETTA LIVE testuale. Le trattative di ieri (13 gennaio) CLICCA IL TASTO F5 DA DESKTOP O FAI REFRESH SUI TUOI DISPOSITIVI MOBILE PER AGGIORNARE LA ...