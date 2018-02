LG - il nuovo smartphone top di gamma a giugno : Dubbi su ciò che svelerà la casa coreana al Mobile World Congress di Barcellona: forse una versione potenziata del V30, per spostare il nuovo progetto "Judy"...

Samsung Galaxy S9 : le date per l'acquisto del nuovo smartphone : A pochissimi giorni dalla presentazione, il Galaxy S9 resta lo smartphone più atteso di questa prima parte di 2018. Sarà presentato dall'azienda Samsung il prossimo 25 febbraio al Mobile World Congress, la fiera della telefonia mobile che si svolge ogni anno a Barcellona. Sono già state rese note le caratteristiche dei vari dispositivi riguardo al modello, il design e il prezzo sia del modello standard che della versione 'Plus': vediamo dunque ...

Un nuovo exploit mette a rischio numerosi smartphone Nokia - OnePlus e Xiaomi : Gli smartphone di alcuni produttori, tra cui Nokia, OnePlus e Xiaomi, dotati di chipset Qualcomm e EDL, soffrono di una grave vulnerabilità, anche se va sottolineata la necessità di avere accesso fisico al dispositivo. L'articolo Un nuovo exploit mette a rischio numerosi smartphone Nokia, OnePlus e Xiaomi è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Un nuovo brevetto di LG relega al passato gli smartphone pieghevoli “a libro” : LG ha ottenuto un brevetto per uno smartphone pieghevole che evolve il concetto di libro di ZTE Axon M: sono serviti tre anni per blindarla in cassaforte L'articolo Un nuovo brevetto di LG relega al passato gli smartphone pieghevoli “a libro” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

iPhone SE 2 : cosa si sa del nuovo (possibile) smartphone di Apple? : Sebbene Apple preferisca, in ambito mobile, l'adozione di un sistema operativo chiuso e proprietario come iOS (il che restringe la gamma di dispositivi disponibili), da qualche anno a questa parte l'utente può scegliere diversi tipi di smartphone prendendo in considerazione variabili diverse, come ad esempio il prezzo. Qualche mese fa, infatti, fu presentato l'iPhone X (il cosiddetto iPhone della decennale) che rappresentava la fascia top di ...

Nokia potrebbe lanciare un nuovo smartphone con Snapdragon 845 e fotocamera “penta-lens” : Nokia potrebbe lanciare durante il 2018 un nuovo smartphone top di gamma con SoC Snapdragon 845 e una fotocamera "penta-lens" con 5 moduli fotografici posteriori: ecco i primi dettagli su questo nuovo camera phone firmato dallo storico marchio finlandese. L'articolo Nokia potrebbe lanciare un nuovo smartphone con Snapdragon 845 e fotocamera “penta-lens” è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

LG X4+ è un nuovo smartphone di fascia media con DAC audio Hi-Res e certificazione militare : È ufficiale l'annuncio del nuovo smartphone LG X4+. Si tratta di uno smartphone di fascia media dotato di certificazione militare e di un DAC audio Hi-Res, due caratteristiche che lo differenziano dalla massa. Il problema principale è uno: per ora si tratta di un'esclusiva sudcoreana. L'articolo LG X4+ è un nuovo smartphone di fascia media con DAC audio Hi-Res e certificazione militare è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

iPhone X - smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo : Il nuovo Motorola X5 foto tomshw.it iPhone X, smartphone Motorola nuovo concorrente nel 2018? Due nuovi device Apple in arrivo Motorola nuovo concorrente di iPhone X . Questo lo scenario che si ...

Huawei P11 - ecco la scheda tecnica definitiva del nuovo smartphone Android : Ormai ci siamo! Il Mobile World Congress di Barcellona edizione 2018 si avvicina e fervono anche i preparativi per lanciare sul mercato le ultime meraviglie della tecnologia mobile. Per fine febbraio, infatti, è previsto il grande evento in cui verrà presentato al mondo il nuovissimo Huawei P11, la nave ammiraglia per il 2018 della nota azienda cinese. Il dispositivo promette molto bene e porta, tra le altre cose, novità importantissime per gli ...

Un nuovo smartphone HTC con Android Nougat? Si - arriverà la prossima settimana : Secondo quanto riporta @evleaks, HTC starebbe per presentare un nuovo smartphone di fascia media, dotato però di Android Nougat. L'articolo Un nuovo smartphone HTC con Android Nougat? Si, arriverà la prossima settimana è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

Con il nuovo volantino Carrefour “Spendi&Riprendi” su smartphone e tablet Android : Carrefour lancia un nuovo ricco volantino con diversi prodotti aderenti alla formula "Spendi&Riprendi": scopriamo gli smartphone e i tablet Android in promozione dal 10 al 18 gennaio 2018. L'articolo Con il nuovo volantino Carrefour “Spendi&Riprendi” su smartphone e tablet Android è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.